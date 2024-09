RECENZE: Rap, kokain i nevěstinec. Tahle Noc zlomených nehtů bude dlouhá

Na patrně první český rapový muzikál láká pražské Divadlo pod Palmovkou. Vedle skutečně nezvyklého žánru osloví i jména tvůrců. Autorem a režisérem novinky je totiž zavedený dramatik a režisér Tomáš Dianiška, který se obvykle nebojí zkombinovat nezkombinovatelné. Texty k hudební složce pak napsal Adam Svatoš, neboli Kato z Prago Union, neboli kdysi dávno Deph z Chaozzu.

Tomáš Dianiška už dávno opustil půdní (či sklepní) prostory alternativní scény a s úspěšnými biografickými kusy jako Špinarka (Divadlo Petra Bezruče) či Burian (Divadlo F. X. Šaldy) se etabloval na velkých jevištích. Ve svém domovském Divadle pod Palmovkou pak na velké scéně zaujal například kusem 294 statečných či Encyklopedií akčního filmu.

Právě zde je uváděna i novinka Noc zlomených nehtů, která vychází z Dianiškovy rozhlasové hry Sněženky a gangsteři, jež napsal společně s Lenkou Veverkovou. Diváci v ní sledují dvojici dívek Annu a Dášu, které nemohou v Praze utáhnout nájem a tak hledají podnájemníka. Natrefí ale na zlínského dealera a během chvilky se propadnou do tenat podsvětí. Kombinace gangsterky a roadmovie samozřejmě nabízí Dianiškovi ideální prostor pro tvorbu v tarantinovském duchu, dlužno však podotknout, že s ohledem na nabízené téma se autor tentokrát docela krotil a vystříhal se obvyklých generačních popkulturních indicií.

Spříznění mileniálové tak ocení narážku na stolní hru Dostihy a sázky, narkomanku Katku a především účast Kata a jeho texty. Hudební čísla mají švih i spád, pomáhá jim živá kapela i třeba působivý přednes hostující Karolíny Baranové. Některým hercům samozřejmě rap nejde tak dobře „přes pusu“, to se ale patrně s množstvím repríz zlepší.

Herecky zaujmou jak akvizice souboru (tedy Kateřina Hrdinová a Lucie Michálková v hlavních rolích či zkušený Petr Reif v úloze jednoho ze zloduchů), tak i zdejší herecká stálice Jan Teplý. Ten si roli zlínského mafiána Viktora vysloveně vychutnává. I proto patří hudební čísla s touto postavou k nejlepším částem večera.

Noc zlomených nehtů 75 % Divadlo pod Palmovkou premiéra 20. září 2024 režie: Tomáš Dianiška hrají: Kateřina Hrdinová, Lucie Michálková, Karolína Baranová, Ivana Wojtylová, Jan Teplý ml., Petr Reif, Martin Němec, Jaroslav Blažek, Teodor Dlugoš, Tomáš Vardan

Problémem jinak poměrně originálního a zábavného kusu je ovšem jeho délka. Představení trvá dvě a půl hodiny s přestávkou, což je u moderního divadla, které se snaží oslovit mladou generaci, opravdu s podivem. Po pauze tak notnou chvíli trvá, než se ztěžka povede nahodit rytmus z první poloviny. Tvůrci zde navíc jakoby zapomněli na žánr muzikálu a téměř celou druhou polovinu nechávají děj plynout pouze v činohře.

V případě svých nejslavnějších kusů se Dianiškovi jako autorovi či režisérovi dařilo propojit zábavu s vážným tématem. Divák uvyklý na takovou kombinaci by však v Noci zlomených nehtů patrně hledal marně. Autor sice naznačuje, že obě hrdinky prožívají něco podobného jako Thelma a Louise ve slavném filmu Ridleyho Scotta, motiv zdánlivě křehkých žen, které se prosadí ve zcela mužském světě zde ale tentokrát příliš překrývá zábava a stylizace.

To by ale tolik nevadilo. Primárním problém novinky Divadla pod Palmovkou zůstává zmíněná přepálená stopáž. Kdyby byla tato bláznivá noc plná kokainu, zbraní, latexu a rapu o něco kratší, nabídla by svěží zážitek.