Přemýšlíme o projektech přímo pro Občanskou plovárnu, říká Dan Hádl

Z jakého důvodu jste se rozhodli otevřít letní scénu právě tímto představením?

Oslovila mě Kateřina Brožová, která nedávno rozjela vlastní produkční agenturu Divinus, jestli bych nechtěl letní Scénu na Občanské plovárně otevřít právě tímto představením. Mě to nadchlo, protože jde o obnovenou premiéru inscenace Hudebního divadla Karlín, která je fantasticky herecky obsazená: Petr Štěpánek, Marek Vašut, Václav Vydra, samozřejmě Kateřina Brožová a další. Říkal jsem si, že by bylo úžasné otevřít sezónu takhle hezkým představením.

Jak dlouho jste prostor letní scény připravovali?

Od minulého léta – připravovaly se návrhy, přemýšleli jsme, jak to celé uchopit. Samotná Občanská plovárna mě uchvátila, je krásně zrekonstruovaná. Jsou tam nádherné zahradní prostory, chceme tam pořádat nejen divadelní představení a muzikály, ale i koncerty. Nejen populární, ale i vážné hudby. Je to multižánrový prostor na vícero užití.

Co konkrétně připravujete v nejbližší době?

Kromě Noci na Karlštejně budeme v červenci uvádět muzikál Trhák na motivy slavného filmu pánů Svěráka a Smoljaka. V plánu jsou koncerty, například vystoupení Janka Ledeckého a podobně. Máme výhodu v tom, že místa pro diváky, vejde se jich tam asi sedm set, jsou kompletně zastřešená, čili nás nerozhází ani problémy se špatným počasím.

Zatím je to letní, tedy sezónní scéna. Uvažujete do budoucna o tom, že by byla v provozu celoročně?

Zvažujeme to, právě zastřešené hlediště tuhle možnost nabízí. Kromě jiného bychom také chtěli vytvářet pravidelné originální hudební projekty, které by diváci mohli vidět pouze na Scéně Občanské plovárny.