Podle domlouvání našeho rozhovoru to vypadá, že i po odchodu z divadla jste pořád extrémně vytížená.
Je toho opravdu hodně. Samotnou mě překvapilo, že jsem po odchodu z divadla ještě víc vytížená. Začalo mě to už i trochu stresovat. Na konci října jsem si řekla, že tohle tempo nějak doklepu do konce roku, ale od ledna musím ubrat. Kývla jsem na spoustu věcí a nelituju toho. Ale zase jsem si klasicky nabrala příliš. Přitom jedním z důvodů, proč jsem z divadla odcházela, byla touha po větším klidu a osobním životě.
V knize mluvím i o věcech, o kterých se dřív nemluvilo.