Nenechávám se unášet fantaskními představami, hlásí Kouklová k nové etapě

Tomáš Šťástka
  11:55
Novou pracovní etapu právě naplno spouští herečka Nikol Kouklová, někdejší manželka Karla Heřmánka mladšího. V pátek má v pražském divadle Metro premiéru novinka Prádelna v Brooklynu, kterou režijně i herecky podpořil Roman Zach. Pro Kouklovou, která byla dlouhé roky spojena s Divadlem Bez zábradlí, je premiéra zároveň startem vlastní společnosti nazvané Divadlo Uvidíme.
Nikol Kouklová v novince Prádelna v Brooklynu | foto: Tereza Křenová

Prádelnu v Brooklynu uvádíte v české premiéře. Jak jste se k textu dostala?
Jednoduše jsem si ho nechala zaslat s texty, které mě zaujaly svým příběhem. Nebyl za tím nějaký plán. Chtěla jsem si přečíst něco nového a u tohoto konkrétně jsem se zastavila a na první dobrou věděla, že v rukou držím dobrý materiál, kterému chci vdechnout život.

Co konkrétně vás na díle Johna Patricka Shanleyho tak zaujalo?
S jakou lehkostí dokáže bilancovat nad těžkými životními otázkami, které si dříve či později klademe každý z nás. Také humor a nadhled jsou pro mě důležité a to tam vše je.

Koho v novince ztvárňujete?
Postavu Fran, která je tak nějak vláčená těžkostmi osudu a která si dovolí na chvilku pomyslet na to, že by i ona mohla zažít kousek svého štěstí. Vzápětí dostane facku od života a to z obou stran, ale nakonec se jí to podaří vyboxovat a to je na tom to nejvíc dojemné. Je charakteristikou poctivá dobračka, která na všechno doplácí a tak to bohužel i v životě často bývá. Ti nejvíc rozdavační, hodní lidé dopadají často nejhůř.

Režie se chopil oblíbený herec Roman Zach. Proč právě on? Bylo to jeho přání, když v kusu zároveň i hraje?
Romana jsem prvně oslovila jako herce. To, že bude režírovat vzniklo posléze a tak nějak organicky. Vím, že má Roman režisérské ambice, jelikož jsem byla u jeho první větší režie inscenace Láska z mládí, ve které hraji po jeho boku. Přišlo mi to vlastně naprosto logické a musím říci, že jsem strašně ráda, že se mé vůbec první produkce pod Divadlem Uvidíme chopil právě on.

Novinka je prvním kusem vaší nové společnosti Divadlo Uvidíme. Co dalšího plánujete?
Zatím nechávám prostor, aby rozžila tato prvotina. Jsem na začátku dlouhé cesty a Prádelna v Brooklynu je má první vlaštovka. Vrhla jsem se do těchto vod bez jakékoliv finanční podpory a zázemí, takže postupuji velmi opatrně. Nenechávám se unášet nějakými fantaskními představami. Prostě uvidíme (smích).

Proč právě „Uvidíme“?
Můžete se vždycky vymluvit na to, že se uvidí. A to diváci vždycky rádi vidí (smích).

Kde dále vás mohou diváci na jevišti vidět?
Letos jsem nazkoušela pod společností Diany Šoltýsové a její DiDi Art autorskou hru LOLitky, která se dotýká velmi kontroverzního tématu s obrovským nadhledem a přesahem. Baví mě být mezi mladými lidmi, kteří jsou neskutečně talentovaní a jdou na dřeň. Tento silný příběh hrajeme ve Venuši ve Švehlovce naposledy v této sezoně 3. června, tak určitě dorazte!

Vaše tvář byla poslední roky silně spjata s Divadlem Bez zábradlí. Budete na této scéně působit i dál?
Stále v Divadle Bez zábradlí hraji v pěti kusech. Do budoucna se něco mělo rýsovat, ale nechci předbíhat.

Vedle herectví se věnujete i divadelnímu PR, nyní takto působíte hned na dvou zavedených scénách - v Řeznické a Mladé Boleslavi. Nedochází někdy ke „střetu zájmů“? Že byste třeba musela propagovat něco, co by bylo v přímé konkurenci k vaší vlastní tvorbě či produkci?
Ke každému projektu přistupuji s osobním přístupem a spravedlivě. Tyto scény jsou mým chlebodárcem, také zábavnou prací, která mě naplňuje a inspiruje i k mé samotné tvorbě. To, že si někde bokem dělám jedno divadelní představení, přeci nemůže v žádném ohledu ohrozit etablovanou scénu.

Navíc si myslím, že divadelníci, kteří tyhle dvě konkrétní scény vedou jsou sami natolik protřelí, že vědí, že díky mé vlastní zkušenosti budu o to více přistupovat zodpovědněji k jejich snažení, protože jsem si sama vyzkoušela, co to vše obsahuje a znamená.

