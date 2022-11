GLOSA: Autoři Nejznámějších konspiračních teorií si hrají s ohněm i covidem

Ještě v devadesátých letech sloužily konspirační teorie širokému publiku především jako moderní pohádky. Obsahovaly potřebný nádech tajemna a napětí, pomáhaly jitřit fantazii. Lidé si je podobně jako zmíněnou lidovou slovesnost předávali ústně, případně si o nich mohli číst ve specializovaných, převážně brakových časopisech a knihách.

V této době však patrně ustrnul Alan Piskač a další tvůrci audioknihy s titulem Nejznámější konspirační teorie, kterou tento podzim vydal Supraphon a která k posluchačům promlouvá podmanivým hlasem Pavla Rímského. Jako by autoři nežili v postfaktických časech, kdy se i pomocí fám, hoaxů a konspirací už osm let vede nedaleko od našich hranic regulérní válka, kam se nyní posílají branci zmasírovaní státní televizí a strachem z „rozpadu tradičního světa“.

Tedy v časech, kdy se pro nekonečnou studnici internetu člověk dokáže dobrat přesvědčivých důkazů na sebevětší nesmysl, chemtrails počínaje a morgellony konče. Označit tyto nepodložené zprávy titulem „konspirační“ dnes k jejich znevážení rozhodně nestačí.

V případě fám a teorií týkajících se přistání na Měsíci, smrti Elvise Presleyho či roswellského incidentu opravdu o nic nejde. Ač zde tvůrci audioknihy často zmiňují vyvrácené či nic nepotvrzující teorie a zaručená svědectví, dotýkají se převážně neškodných témat.

Problém ale nastává v momentě celosvětových událostí posledních let. Úvodní čtyři témata na sebe totiž až sugestivně navazují. Posluchač tak jako po bludných schodech sestupuje stále níž: od iluminátů a svobodných zednářů vede krok k teorii nastolení nového světového řádu a další krok k epidemiím a pandemiím, které mají onomu novému řádu pomoci. Zde Rímský mluví o ptačí a prasečí chřipce a pokládá návodné otázky, zda tyto choroby nebyly vypuštěny uměle jako „zkouška na něco mnohem většího“. Co je tím myšleno, posluchač patrně vytuší. Ano, čtvrtá a jedna z nejdelších stop audioknihy nese název Covid-19.

Autoři zde zmiňují všechny konspirační teorie a otazníky, které se okolo celosvětové pandemie za poslední bezmála tři roky rozšířily. Stejně jako u smrti krále rokenrolu či Oblasti 51 zde však nezaznívá jediný protiargument, proč by daná teorie mohla být nesmyslem. „Věděl snad miliardář a nekorunovaný král počítačového byznysu něco víc?“ táže se třeba Rímský na adresu Billa Gatese a dodnes neskutečně ožehavé problematiky očkování.

To se píše na Facebooku

„Pravým důvodem pro rozpoutání globální pandemie je prosazení povinné vakcinace. Pod záminkou prevence budou do našich těl vpraveny látky neznámého původu a účinků,“ zní bez jakéhokoli kontextu dále. „To se píše v jedné z konspiračních teorií, která se šíří na Facebooku,“ vyráží pak posluchači dech závěr kontroverzní kapitoly. To je skutečně zdrojování par excellence.

Tvůrci si v poslední stopě i v bookletu nechávají prostor na alibistické vyjádření. Prý „nemají v úmyslu šířit poplašné zprávy, avšak ani vyvracet řadu volně šířených teorií nebo přesvědčovat kohokoliv o tom, že ten či onen příběh se nezakládá na pravdě“. A pokračují: „V mnoha případech přispívá k nejasnostem kolem událostí také mlčení oficiálních míst.“

To jistě ano, ale je to opravdu důvod dávat těm z posluchačů, kteří si relevantní informace najít neumí, dalšího brouka do hlavy? Co se zdravotních otázek týče, je to v případě očkování na covid (tedy nemoci, kterou rozhodně nemůžeme považovat za něco překonaného) přinejmenším ožehavé. Přitom stačilo tuto problematiku, ještě nedávno rozdělující celou společnost, jednoduše vynechat. Řazení a návaznost prvních čtyř kapitol však působí dojmem, že právě tyto teorie jsou hlavním poselstvím tvůrců a smyslem audioknihy.

Nezbývá než doufat, že posluchači budou mít skutečně dostatek rozumu, aby Nejznámější konspirační teorie považovali za pouhou hříčku a odpočinkový poslech bez větší relevance. V Supraphonu tolik rozumu zjevně neměli.