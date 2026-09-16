Na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B, v němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana, zaznělo 16. září 1966 v rozhlasovém pořadu Vinárna U Pavouka.
V tu chvíli nikdo nemohl ani tušit, že za 60 let bude z Járy Cimrmana národní fenomén. „Nemám k tomu prvnímu momentu žádnou emoční vzpomínku. Byl to běžný díl pořadu, který se vysílal jednou za měsíc, a my jsme tam potřebovali legrační číslo, a tak jsme vymysleli, že nějaký člověk bude vystavovat předměty, které přejel parním válcem,“ vzpomínal Cimrmanův spoluautor Zdeněk Svěrák v pořadu České televize.
V Thajsku se pohybuje poměrně mírumilovný veleštír Cimrmanův, u chameleona jemenského může parazitovat střevní prvok isospora jaracimrmani.