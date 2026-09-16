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Největší Čech, který kdy (ne)žil. Fenomén Járy Cimrmana poblázňuje už 60 let

Jiří Kratochvíl
  8:00

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Mistr, génius, NEJVĚTŠÍ ČECH, ale pro někoho také diletant či neuchopitelná postava. Járu Cimrmana zná ovšem každý. Neotřelé jméno zaznělo poprvé v éteru před 60 lety. | foto: Hynek GlosMAFRA

Mistr, génius, největší Čech, ale pro někoho také diletant či neuchopitelná postava. Járu Cimrmana zná ovšem každý. Neotřelé jméno zaznělo poprvé v éteru před 60 lety. V článku magazínu Víkend DNES se dozvíte o vzniku a životě české kulturní legendy.

Na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B, v němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana, zaznělo 16. září 1966 v rozhlasovém pořadu Vinárna U Pavouka.

V tu chvíli nikdo nemohl ani tušit, že za 60 let bude z Járy Cimrmana národní fenomén. „Nemám k tomu prvnímu momentu žádnou emoční vzpomínku. Byl to běžný díl pořadu, který se vysílal jednou za měsíc, a my jsme tam potřebovali legrační číslo, a tak jsme vymysleli, že nějaký člověk bude vystavovat předměty, které přejel parním válcem,“ vzpomínal Cimrmanův spoluautor Zdeněk Svěrák v pořadu České televize.

V Thajsku se pohybuje poměrně mírumilovný veleštír Cimrmanův, u chameleona jemenského může parazitovat střevní prvok isospora jaracimrmani.

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