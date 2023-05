VIDEO: Role mi mluví z duše, uvedla Janžurová k Nebezpečným známostem

Režijní duo SKUTR připouští, že chtělo do Stavovského divadla přinést „hravý a svádivý“ titul. „Román Nebezpečné známosti byl vydán rok předtím, než bylo otevřeno Stavovské divadlo, tak jsme si řekli, že by to bylo zajímavé spojení,“ uvedl za dvojici režisérů Martin Kukučka.

„To, že někdy flirt dopadne špatně a že někdo vztahy manipuluje a že jsou v něčem muži svobodnější než ženy, platí i dnes. Byla to pro nás důležitá témata a tak jsme si řekli: Pojďme to otevřít,“ dodal režisér.

„Za svoji postavu bych mohla říci, že říkám některé myšlenky, které mi mluví přímo z duše. Jsem přitom současný člověk, takže za moji postavu je tam mnoho aktuálního,“ uvedla pro iDNES.cz Iva Janžurová, která se představí v roli madame de Rosemonde.

Ústřední role vikomta de Valmont a markýzy de Merteuil připadly Sašovi Rašilovovi a Zuzaně Stivínové. Jako hosté se na prknech Stavovského divadla představí Denisa Barešová a Zdeněk Piškula. Diváci se dále mohou těšit na Janu Pidrmanovou, Františka Němce či třeba Johannu Tesařovou.

„Nebylo třeba nic aktualizovat, román je aktuální stále,“ dodal režisér Lukáš Trpišovský. „Nejvíc aktuální nám z toho vyšla otázka, jak svobodní ve svém chování můžou být v naší společnosti muži a jak svobodné mohou být ženy. V případě žen se toho bohužel tolik nezměnilo,“ upozornil.

Nebezpečné známosti mají druhou premiéru v pátek, první repríza je ve Stavovském divadle na programu hned v pondělí.