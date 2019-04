Návod na přežití zombie apokalypsy bude přístupný od třinácti let

S podtitulem „maso na divadle“ tu má premiéru původní kus Janka Lesáka a Natálie Preslové. Mladí divadelní tvůrci, kteří se starají o umělecké směřování divadelní scény v pražském kulturním centru NoD, zde hostují s novinkou, která vychází z tradic a kultu béčkových hororů, konkrétně subžánru věnovanému oživlým mrtvolám.

„Za pár dní nám dojde voda, budeme muset ven. Ale ať se stane cokoli, přísahám, že naše mozky nedáme snadno. A dokud budeme dýchat, poneseme s sebou základní hodnoty naší civilizace - lidskost, vzájemnou úctu, porozumění. A ruční plamenomet XM42,“ zazní třeba v anotaci. V představení diváci uvidí Elišku Bouškovou, Terezii Jelínkovou, Denisu Posekanou či třeba Františka Hniličku.

Vzhledem k tomu, že představení je vhodné od třinácti let, dá se očekávat především nadsázka. Ve stejném duchu ostatně Lesák zpracoval i svou nedávnou novinku Bible 2, kde se satirickým způsobem vyrovnal s představou, že by dnes kniha kniha dostala druhý díl. Bible 2 prozradí, co udělal Bůh, když se probral po velké party, psali jsme v recenzi.

Novinku Návod na přežití zombie apokalypsy nabízí Jihočeské divadlo, pod které program Malého divadla spadá, i pro školy. Dorazit na něj mohou v dopoledních představeních. První reprízu nachystali hned na pondělí 15. dubna.