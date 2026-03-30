Evropská divadla bojují s dezinformacemi. Připojila se i naše první scéna

Devět předních evropských divadel se zapojilo do projektu TRUth on STage, v němž se budou snažit propojit divadlo a investigativní žurnalistiku, aby pomohli v boji proti dezinformacím a posílili demokracii. Do ambiciózního projektu vstoupila za Českou republiku Činohra Národního divadla.
David Prachař během oblékané zkoušky pro divadelní hru Privatizace v Národním divadle | foto: Martin Špelda

Devět evropských divadel pod vedením divadelní sítě European Theatre Convention (ETC) a divadla Schauspiel Köln se v rámci projektu zaměří na nové podoby spolupráce mezi divadly a novináři. Budou hledat cesty, jak převést novinářskou tvorbu na jeviště, bojovat proti dezinformacím, vytvořit prostor pro kritický veřejný dialog, a posílit tak demokracii.

Cílem projektu TRUST, který byl zahájen v březnu 2026 a potrvá do června 2028, je potvrdit historickou roli divadla jako prostoru společenské reflexe a občanské angažovanosti v době, kdy se Evropa potýká s rostoucími krizemi, protidemokratickými náladami a nekontrolovaným šířením dezinformací. Umělci a novináři z různých koutů Evropy se společnými silami ponoří do aktuálních událostí a pokusí se z nich vytvořit silné divadelní inscenace, jež přimějí diváky, aby se zamysleli, kladli si otázky a osobně se zapojili.

Projekt vychází z přesvědčení, že pokud se spojí divadlo s étosem důsledného hledání pravdy, kterým je vedena (nejen) investigativní žurnalistika, vznikne mocný prostor pro veřejný dialog a demokratickou diskuzi. Významnou inspirací je činnost divadla Schauspiel Köln, které projekt vede, a jeho uznávaného uměleckého ředitele Kaye Vogese, jehož divadelně-žurnalistická inscenace Geheimplan gegen Deutschland z roku 2024 – spojená s odhalením plánů krajně pravicových politiků v Německu zpravodajským médiem CORRECTIV – byla uvedena ve 40 divadlech po celém Německu a prostřednictvím živého vysílání a videa na vyžádání ji vidělo 1,5 milionu diváků.

Osud Petra Kellnera na jevišti. Národní divadlo uvádí hru inspirovanou miliardářem

Inscenace významně přispěla k největším protestům v německé historii, kdy do ulic vyšly 4 miliony lidí.

Činohra Národního divadla do projektu TRUST, který je částečně financován z fondů Evropské unie, a to částkou 1 milion eur, vstoupila ve spolupráci s novinářem Vojtěchem Boháčem a nezávislým médiem voxpot.cz.

Možnost zapojit se do projektu oceňují umělečtí ředitelé Činohry Národního divadla Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka.

„Činohra ND chce navázat na úspěšný projekt Privatizace a rozvinout hledání aktuálních společenských témat ve spolupráci s novináři a umožnit hlubší společenskou diskuzi nad rámec jednoho novinového článku. Proto jsme vstoupili do evropského projektu TRUST, který propojuje několik významných evropských institucí,“ uvedlo duo.

„Tento projekt nám umožní financování širšího výzkumu inscenačních týmů v dlouhodobé spolupráci s novináři, výměnu zkušeností takovýchto týmů napříč Evropou a nacházení možností, jak inscenovat ‚žurnalistické‘ divadlo. Hlavním výstupem a cílem by tak měla být, kromě aktuálních intervencí a drobných performancí, zejména nová autorská inscenace v režii Petra Erbese a Borise Jedináka,“ dodali režiséři.

KVÍZ: Když to srovnám s výletem na Kokořín. Jste odborník na dílo Járy Cimrmana?

Zdeněk Svěrák na StarDance (25. listopadu 2023)

Jubilantovi Zdeňku Svěrákovi a samozřejmě také Ladislavu Smoljakovi a vůbec všem, kteří s láskou léta pečovali o odkaz českého génia Járy Cimrmana, vděčíme za mnohé. Výroky z cimrmanovských her a...

Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy

V Praze je oscarový režisér Martin Scorsese

Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si...

„Tolik starostí. Rus, Turek a ještě si najdete čas na mě,“ děkoval dojatý Svěrák Pavlovi

Z pořadu Zdeněk Svěrák 90

Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

RECENZE: Odpustí čtenář Mořské Evě jinakost? Měl by, pokud chce originalitu

Česká spisovatelka a psycholožka Iva Hadj Moussa. (23. března 2026)

Nezvyklý román o ženském dospívání v dospělosti. To je Mořská Eva, novinka z pera Ivy Hadj Moussy. Balancuje mezi metaforou a realitou, a místy se tříští. Svou neotřelostí a odvahou ovšem zaujme.

30. března 2026  15:13

„Ten chlap snad nikdy neměl vlasy.“ Zemřel přísný ředitel z Návratu do budoucnosti

James Tolkan (vlevo) ve filmu Návrat do budoucnosti (1985)

Ve věku 94 let zemřel americký herec James Tolkan. V kariéře hrál spíše menší role, některé z nich se staly ale velmi výraznými. Upozornil na sebe například rolí přísného ředitele Stricklanda v...

30. března 2026  13:29

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

30. března 2026  11:57

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

30. března 2026  11:28

Vzpomeneš si? Ewa Farna a Mirai spolu natočili duet, který ovlivnil David Stypka

Vzpomeneš si? Ewa Farna s kapelou Mirai vydávají duet

Ewa Farna a Mirai Navrátil spolu strávili hodně času při přípravách koncertní pocty zesnulému Davidu Stypkovi a mezi vystoupeními tvořili nový materiál. Pod vlivem Stypkovy tvorby tak vznikla píseň...

30. března 2026  10:58

RECENZE: Plzeňský sex, silvestrovské skeče, Donutil a miminka. Jak to má bavit?

20 % Premium
Z filmu Někdo to rád v Plzni

Nejvyšší počet miminek na český film vykazuje novinka kin Někdo to rád v Plzni. Ničím jiným se do dějin nezapíše, leda dávkou sebevědomí, s níž si půjčuje titul nedostižné americké komedie Někdo to...

30. března 2026

Do Prahy opět dorazí filmová hudba. Composers Summit zahájí hollywoodské hvězdy

Z filmu Letopisy Narnie: Princ Kaspian

Koncem dubna se do Prahy opět sjedou nejvěhlasnější skladatelé filmové hudby. Na další ročník Composers Summit Prague zavítají i tvůrci z Hollywoodu. Právě jejich tvorba festival zahájí na...

30. března 2026  9:42

RECENZE: Agitační tón představení o autismu hraničí až s citovým vydíráním

Divadlo Husa na provázku připravilo inscenaci Moje kopyta rozryla už zem. (únor...

Úmysl dobrý, provedení diskutabilní. Tak by se dala shrnout premiéra původního kusu Divadla Husa na provázku Moje kopyta rozryla už zem. Režisérka Eliška Balog ji věnovala propojeným tématům skutečné...

30. března 2026  8:54

Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda

Skupina Olympic uspořádala rozloučení se zesnulým bývalým členem Jiřím Valentou...

Skupina Olympic se v pražském kině MAT loučila se svým bývalým klávesistou Jiřím Valentou, který ve věku 66 let spáchal sebevraždu. Přišla řada přátel. Na hudebníka kromě kolegů z kapely zavzpomínal...

29. března 2026  20:05

„Když vy jste tak blbá.“ Urbánková přišla o dítě, prsa i majetek, skončila v klášteře

Premium
Brýlí jsem během života měla určitě víc než chlapů, říkala zpěvačka s úsměvem.

Byla první zpěvačkou v Československu, která ze svého hendikepu udělala přednost. Zprvu zpívala bez brýlí a styděla se za to, že je nosí. Když je však začala používat jako módní doplněk, karta se...

29. března 2026

RECENZE: Franz Kafka zdraví Parsifala. A jde si zase svou cestou

Scéna z Wagnerova Parsifala v pražské Státní opeře

V pražské Státní opeře se potkali Richard Wagner s Franzem Kafkou. Ten totiž poskytl režisérovi Andreasi Homokimu inspiraci pro novou inscenaci opery Parsifal. Rytíři sv. Grálu se tak proměnili v...

29. března 2026

Objevte zapomenuté televizní a filmové klenoty se značkou Zdeněk Svěrák

Vladimír Menšík, Jiří Hrzán, Regina Rázlová a Zdeněk Svěrák ve filmu Moderní...

Možná by se řeklo, že dílo Zdeňka Svěráka, scenáristické i herecké, je všeobecně známé, zaškatulkované, oceněné a nelze k němu dodat nic nového či podnětného. A přece se dají nalézt archivní klenoty,...

29. března 2026  15:21

