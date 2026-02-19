Sweeney Todd, Běsi i Smrt v Benátkách. Národní divadlo představilo novou sezonu

Návrat režisérů Jana Friče, Ondřeje Havelky či Jana Nebeského rámuje příští sezonu Národního divadla. Naše první scéna totiž prozradila své plány na nadcházející divadelní rok. Diváci se mohou těšit na činoherní Běsi, baletního Oněgina, ale i operního Sweeneyho Todda.
Robert Mikluš během inscenace divadelní hry Privatizace v Národním divadle

Robert Mikluš během inscenace divadelní hry Privatizace v Národním divadle | foto: Martin Špelda

Halka Třešňáková a Josef Kotěšovský v inscenaci Laterny magiky nazvané V parku
Pavla Beretová během oblékané zkoušky pro divadelní hru Privatizace v Národním...
David Prachař a Mark Kristián Hochman během oblékané zkoušky pro divadelní hru...
Zuzana Hrzalová a Halka Třešňáková v inscenaci Laterny magiky nazvané V parku
V divadelní sezoně 2026/27 slibuje pražské Národní divadlo inscenace, které odrážejí „proměnlivý, krásný i bolestivý svět kolem nás“. „Naše představení budou křehká, hravá, někdy provokující, ale vždy lidská. Na našich scénách se potkají výrazné osobnosti světového i českého divadla, známá díla v nových interpretacích i současné tituly s živými tématy,“ láká první scéna.

Co to znamená konkrétně? Opera nabídne impresionistického Péllea a Melisandu v režii věhlasného Christofa Loye v hudebním nastudování Patricka Fournilliera. Po více než půlstoletí se vrátí na pražský repertoár Stravinského Život prostopášníka v režii švýcarské režisérky Mélanie Huber. Dojde i na oblíbenou Smetanovu Čertovu stěnu v režii osvědčeného Ondřeje Havelky, Čarostřelce Carla Marii von Webera v režii Andrease Homokiho nebo Straussovu Salome v koprodukci s Lyonskou operou pod vedením známého režiséra Calixta Bieita.

RECENZE: Je skvělé, že Frankensteinovo monstrum mluví. Pokud tedy nemluví tolik

Překvapením bude podle naší první scény uvedení broadwayského muzikálu Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street Stephena Sondheima v režii Martina Čičváka. V návaznosti na cyklus Musica non grata se bude operní soubor věnovat i připomínce pronásledovaných autorů – Alexandra Zemlinského, Arnolda Schönberga a Gustava Mahlera.

Činohra se soustředí na téma moci a bezmoci, potřeby svět měnit a ovládat. Ve Stavovském divadle proto uvede současnou adaptaci klasické holandské komedie Tulipánová horečka v režii nadějného Tomáše Loužného. Dramatizace románu Fjodora Michajloviče Dostojevského Běsi se ujme renomovaný Michal Dočekal. Sofoklovu Antigonu nabídne originální režisér Jan Frič v novém přebásnění Matyáše Havrdy a Petra Borkovce.

Adaptaci románu australského nositele Nobelovy ceny Patricka Whita Oko uragánu nastuduje ve Stavovském divadle „věčně mladý“ režisér Jan Nebeský. V koprodukci se Slovenským národním divadlem připravuje projekt Tvrdohlavost/ť režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský). V Pražské křižovatce pak Činohra ND autorskou inscenaci Moc bezmocných na motivy eseje Václava Havla v režii Adély Laštovkové Stodolové.

Balet se vrátí k velkým příběhovým titulům, jako jsou Oněgin, L’Histoire de Manon nebo očekávaná Giselle. U té se choreografie a režie ujme výjimečně Filip Barankiewicz. Významnou událostí bude česká premiéra díla nejslavnějšího českého choreografa Jiřího Kyliána One of a Kind u příležitosti jeho životního jubilea.

Laterna magika pokračuje i v další sezoně mimo Novou scénu, která prochází rekonstrukcí, a nachází nové tvůrčí impulzy v dočasných působištích. Multimediálně-pohybová inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče vychází z profesionály dosud neinscenovaného textu Václava Havla a připomene 90 let od jeho narození. Projekt Smrt v Benátkách zkoumá v režii Jakuba Čermáka hranice krásy, obrazu a identity.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Sweeney Todd, Běsi i Smrt v Benátkách. Národní divadlo představilo novou sezonu

