Sweeney Todd, Běsi i Smrt v Benátkách. Národní divadlo představilo novou sezonu

V divadelní sezoně 2026/27 slibuje pražské Národní divadlo inscenace, které odrážejí „proměnlivý, krásný i bolestivý svět kolem nás“. „Naše představení budou křehká, hravá, někdy provokující, ale vždy lidská. Na našich scénách se potkají výrazné osobnosti světového i českého divadla, známá díla v nových interpretacích i současné tituly s živými tématy,“ láká první scéna.
Co to znamená konkrétně? Opera nabídne impresionistického Péllea a Melisandu v režii věhlasného Christofa Loye v hudebním nastudování Patricka Fournilliera. Po více než půlstoletí se vrátí na pražský repertoár Stravinského Život prostopášníka v režii švýcarské režisérky Mélanie Huber. Dojde i na oblíbenou Smetanovu Čertovu stěnu v režii osvědčeného Ondřeje Havelky, Čarostřelce Carla Marii von Webera v režii Andrease Homokiho nebo Straussovu Salome v koprodukci s Lyonskou operou pod vedením známého režiséra Calixta Bieita.
Překvapením bude podle naší první scény uvedení broadwayského muzikálu Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street Stephena Sondheima v režii Martina Čičváka. V návaznosti na cyklus Musica non grata se bude operní soubor věnovat i připomínce pronásledovaných autorů – Alexandra Zemlinského, Arnolda Schönberga a Gustava Mahlera.
Činohra se soustředí na téma moci a bezmoci, potřeby svět měnit a ovládat. Ve Stavovském divadle proto uvede současnou adaptaci klasické holandské komedie Tulipánová horečka v režii nadějného Tomáše Loužného. Dramatizace románu Fjodora Michajloviče Dostojevského Běsi se ujme renomovaný Michal Dočekal. Sofoklovu Antigonu nabídne originální režisér Jan Frič v novém přebásnění Matyáše Havrdy a Petra Borkovce.
Adaptaci románu australského nositele Nobelovy ceny Patricka Whita Oko uragánu nastuduje ve Stavovském divadle „věčně mladý“ režisér Jan Nebeský. V koprodukci se Slovenským národním divadlem připravuje projekt Tvrdohlavost/ť režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský). V Pražské křižovatce pak Činohra ND autorskou inscenaci Moc bezmocných na motivy eseje Václava Havla v režii Adély Laštovkové Stodolové.
Balet se vrátí k velkým příběhovým titulům, jako jsou Oněgin, L’Histoire de Manon nebo očekávaná Giselle. U té se choreografie a režie ujme výjimečně Filip Barankiewicz. Významnou událostí bude česká premiéra díla nejslavnějšího českého choreografa Jiřího Kyliána One of a Kind u příležitosti jeho životního jubilea.
Laterna magika pokračuje i v další sezoně mimo Novou scénu, která prochází rekonstrukcí, a nachází nové tvůrčí impulzy v dočasných působištích. Multimediálně-pohybová inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče vychází z profesionály dosud neinscenovaného textu Václava Havla a připomene 90 let od jeho narození. Projekt Smrt v Benátkách zkoumá v režii Jakuba Čermáka hranice krásy, obrazu a identity.