Národní divadlo ruší plánovanou oslavu Ivy Janžurové

Národní divadlo oznámilo, že ruší akci naplánovanou na sobotu 13. června. V ten den měla Iva Janžurová oslavit své nedávné pětaosmdesáté narozeniny na jevišti Stavovského divadla. „Paní Iva se nyní zotavuje a je v období rekonvalescence,“ uvedl mluvčí první scény Tomáš Staněk.
Herečka Iva Janžurová a ředitel Národního divadla Jan Burian (19. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Oslavu hereččiných pětaosmdesátin pořádal ve Stavovském divadle Český rozhlas. V sobotu 13. června zde plánoval s Ivou Janžurovou mezi 11:00 a 13:00 natočit pořad Tobogán v obdobném duchu jako začátkem května v Divadle Hybernia s taktéž jubilující Jiřinou Bohdalovou.

„Je nám to velice líto, ale s ohledem na aktuální zdravotní stav naší milé jubilantky jsme nuceni zrušit plánovanou oslavu,“ uvedl Tomáš Staněk. „Paní Iva se nyní zotavuje a je v období rekonvalescence. Profesor Petr Neužil má ale obavu, že by setkání s tak velkým množstvím lidí tak krátce po uzdravení mohlo pro paní Ivu představovat zbytečné zdravotní riziko,“ vysvětlil mluvčí první scény.

„Jakkoli jsme se na společné setkání všichni těšili, zdraví a klidné doléčené paní Ivy jsou v tuto chvíli tím nejdůležitějším,“ dodal Staněk a doplnil, že Národní divadlo vrátí divákům vstupné v plné výši. „O náhradním rozhlasovém programu vás budeme včas informovat,“ doplnil závěrem.

Iva Janžurová své pětaosmdesáté narozeniny na jevišti první scény už oslavila. Přímo v úterý 19. května totiž v historické budově Národního divadla odehrála kus Kytice. Po jeho skončení jí na jevišti pogratuloval ředitel Jan Burian a předal obří květinu. Celé jeviště následně herečce dopřálo potlesk vestoje.

Oslavy měly pokračovat příští sobotu v podobném duchu, jako 3. května slavila své devadesátiny Jiřina Bohdalová. I s ní natáčel Český rozhlas pořad Tobogán. Ne jevišti Divadla Hybernia tehdy Bohdalové osobně popřáli Miroslav Donutil, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Bolek Polívka či Karel Šíp. V jevišti překvapivě usedl i Gérard Depardieu.

Jaké hosty by představilo plánované natáčení s Ivou Janžurovou, zatím jisté nebylo. Kvůli zdraví herečky muselo Národní divadlo už zrušit reprízu Kytice v pátek 22. května.

Národní divadlo ruší plánovanou oslavu Ivy Janžurové

