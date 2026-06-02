Národní divadlo ruší plánovanou oslavu Ivy Janžurové

Oslavu hereččiných pětaosmdesátin pořádal ve Stavovském divadle Český rozhlas. V sobotu 13. června zde plánoval s Ivou Janžurovou mezi 11:00 a 13:00 natočit pořad Tobogán v obdobném duchu jako začátkem května v Divadle Hybernia s taktéž jubilující Jiřinou Bohdalovou.
„Je nám to velice líto, ale s ohledem na aktuální zdravotní stav naší milé jubilantky jsme nuceni zrušit plánovanou oslavu,“ uvedl Tomáš Staněk. „Paní Iva se nyní zotavuje a je v období rekonvalescence. Profesor Petr Neužil má ale obavu, že by setkání s tak velkým množstvím lidí tak krátce po uzdravení mohlo pro paní Ivu představovat zbytečné zdravotní riziko,“ vysvětlil mluvčí první scény.
Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti
„Jakkoli jsme se na společné setkání všichni těšili, zdraví a klidné doléčené paní Ivy jsou v tuto chvíli tím nejdůležitějším,“ dodal Staněk a doplnil, že Národní divadlo vrátí divákům vstupné v plné výši. „O náhradním rozhlasovém programu vás budeme včas informovat,“ doplnil závěrem.
Iva Janžurová své pětaosmdesáté narozeniny na jevišti první scény už oslavila. Přímo v úterý 19. května totiž v historické budově Národního divadla odehrála kus Kytice. Po jeho skončení jí na jevišti pogratuloval ředitel Jan Burian a předal obří květinu. Celé jeviště následně herečce dopřálo potlesk vestoje.
Oslavy měly pokračovat příští sobotu v podobném duchu, jako 3. května slavila své devadesátiny Jiřina Bohdalová. I s ní natáčel Český rozhlas pořad Tobogán. Ne jevišti Divadla Hybernia tehdy Bohdalové osobně popřáli Miroslav Donutil, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Bolek Polívka či Karel Šíp. V jevišti překvapivě usedl i Gérard Depardieu.
Jaké hosty by představilo plánované natáčení s Ivou Janžurovou, zatím jisté nebylo. Kvůli zdraví herečky muselo Národní divadlo už zrušit reprízu Kytice v pátek 22. května.