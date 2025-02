Ředitelem Národního divadla bude Martin Glaser z Brna. Buriana střídá za tři roky

Výběrové řízení na nového šéfa naší první scény se konalo od září loňského roku. Odbornou porotu v čele s profesorem Janem Hančilem nejvíce zaujala koncepce Martina Glasera, současného ředitele Národního divadla Brno. „Přijímám tento úkol se vší pokorou a zodpovědností, která mu náleží, a bude mi velkým potěšením věnovat svůj čas a energii Národnímu divadlu a všem lidem, kteří v něm pracují,“ uvedl Glaser.

Ministr kultury Martin Baxa chtěl mít o novém řediteli jasno dlouho dopředu, Jan Burian totiž bude kvůli chystané rekonstrukci Nové scény v úřadě až do léta 2028. „Ve světě je běžné, že se výběrová řízení na podobně prestižní pozice konají s velkým časovým předstihem, aby se zajistila účast těch nejlepších a nejkvalifikovanějších kandidátů a kandidátek. A to se v tomto případě podařilo,“ uvedl ministr Baxa. „V osobě Martina Glasera bude mít Národní divadlo špičkového generálního ředitele,“ dodal.

Glaser prý porotu zaujal hlubokým vhledem do problematiky Národního divadla. „Bylo zřejmé, že mu jeho rozsáhlé zkušenosti s řízením vícesouborového divadla umožňují, aby si akutně uvědomoval možnosti i rizika, která před Národním divadlem v nejbližší době stojí,“ uvedl po jednání komise její předseda Hančil.

„Uchazeč za zásadní označil otevření rekonstruované Nové scény a potřebu plnohodnotné zkušebny, která by umožňovala zvýšit výnosy divadla plnějším obsazením scén. Uchazeč také zmínil potřebu úzké spolupráce s Ministerstvem kultury a finanční náročnost úkolů, které bude ND řešit,“ nechal Hančil nahlédnout do Glaserových úvah. „Konkrétní a fundované odpovědi komisi přesvědčily, že uchazeč je mimořádně kvalitním kandidátem na pozici ředitele Národního divadla, takže získal všechny hlasy přítomných členů komise,“ dodal.

S příchodem nového ředitele se dají očekávat změny na vedoucích postech jednotlivých souborů ND. Pro vedení baletního souboru počítá Martin Glaser s jedním ze svých nejbližších spolupracovníků – Máriem Radačovským. Do čela operního souboru přivede Jiřího Heřmana, se kterým na místo šéfdramaturgyně přijde z Brna Patricie Částková.

Glaser dále „povede dialog“ se stávajícími uměleckými šéfy souboru Činohry Lukášem Trpišovským a Martinem Kukučkou. Uvažuje o redefinici poslání Laterny magiky. Pozornost bude věnovat zahraničním aktivitám, centru edukačních doprovodných programů ND+ a tématům digitalizace i udržitelnosti. Plánuje rozvíjet vlastní badatelskou a výzkumnou činnost.

MARTIN GLASER Vystudoval činoherní režii a dramaturgii na DAMU, založil generační Divadlo na prahu a už během studia přijal angažmá v Jihočeském divadle, kde od roku 1998 působil jako kmenový režisér a následně také jako umělecký šéf činohry. Za nastudování Schimmelpfennigovy hry Arabská noc získal cenu Josefa Balvína, Zelenkova hra Očištění byla v jeho režii vyhlášena jako nejlepší uvedená česká hra Cenou Nadace Alfréda Radoka. Diváckými hity se staly jeho komedie psané pro otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Od roku 2013 působí jako ředitel třísouborového Národního divadla Brno, je rovněž ředitelem dvou mezinárodních festivalů Janáček Brno a Divadelní svět Brno. Národní divadlo povede od divadelní sezony 2028/2029.

V oblasti obchodu a marketingu uvažuje o nové pozici obchodního ředitele. Za klíčové strategické kroky považuje transformaci na Veřejnou kulturní instituci a vybudování Servisního centra Národního divadla v Karlíně.

„Národní divadlo by pod mým vedením mělo směřovat k moderní veřejné kulturní instituci, která bude účelně organizovaná a důsledně finančně řízená,“ uvedl Glaser. „Budu usilovat o zdroje, které umožní mít adekvátně odměňované kmenové zaměstnance i rozvíjet širokou mezinárodní spolupráci. Národní divadlo musí mít ambici být respektovaným partnerem na evropské kulturní scéně. Jeho provozní a produkční zázemí se musí proměňovat tak, aby dostálo nárokům erbovní kulturní instituce a požadavkům divadla 21. století,“ slíbil.