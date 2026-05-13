Nečekané vítězství polsko-české unie ve III. světové válce, sáhodlouze se jmenuje novinka Národního divadla, která bude k vidění v La Fabrice.
Příběh na pomezí sociálně-kritického dramatu a politického sitcomu zavede diváky do roku 2033, kdy Evropu zmítaná globální válečný konflikt. V přísně tajném vládním středisku na Česko-polském pomezí musí skupina vyvolených z obou zemí přijít na řešení náročného úkolu – vymyslet narativ, který přesvědčí dvě naprosto odlišné mentality, aby v nastalé krizi bojovaly bok po boku jako jeden národ a vyhlásily společný stát.
Podle slov režiséra Jakuba Krofty a autorky hry Marie Wojtyszko chtěla tvůrčí dvojice inscenací diváky především pobavit, dát jim námět k přemýšlení a vzájemné diskuzi.
„Vždy se snažím začít otázkou, která mě zrovna tlačí, problémem, ke kterému se mi stáčí myšlenky a který nedovedu snadno vyřešit. Dobrá zásada pro psaní scénářů zní ‚přiveď svého hrdinu do bezvýchodné situace a pak z ní najdi východisko‘. V případě Nečekaného vítězství je to tázání po tom, jak stvořit nový svět, pokud by opravdu vypukla třetí světová válka,“ říká Wojtyszko.
„Rád bych na našem lokálním příkladu ukázal, jak mohou fungovat univerzální mechanismy politické manipulace a propagandy. Jak daleko lze zajít, když se držíme hesla ‚účel světí prostředky‘. A co se může stát, když začneme bojovat stejnými zbraněmi jako náš nepřítel,“ dodává Krofta.
Postavy dramatu se v příběhu ocitají v sevření vlastních morálních dilemat, kdy si nejsou jisté, zda jednají správně, a zároveň čelí složitým mezilidským konfliktům. Ty pramení nejen z odlišných pohledů na svět, ale i z národnostních rozdílů, a vedou k řadě komických, přesto významově podstatných situací.
„Myslím, že nejzajímavější je samotný koncept, že se na jednom jevišti scházíme tři polsky a tři česky mluvící herci. Diváci musí sledovat titulky a my navzájem si nerozumíme, protože máme takovou fintu s překládajícími sluchátky,“ říká herečka Kateřina Měchurová, představitelka robota Komenský 2.0.
Tato postava nelidské umělé inteligence, jež hlavní hrdiny příběhem provází, je podle jejích slov děsivá a zároveň komická v tom, že i přes probíhající válečný konflikt konzistentně drží notu pozitivity a předává zúčastněným notnou, někdy i nevyžádanou dávku emocionální podpory.
Originální bilingvní představení bude mít českou premiéru na prknech pražského divadla La Fabrika 14. a 15. května. Polská premiéra bude následovat 22. května v Divadle J. Słowackého v Krakově.