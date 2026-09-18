Soubor je složený z herců a hereček z Česka a Slovenka průměrného věku 17 let s větší či menší uměleckou průpravou. I přes poměrně skromnější dosavadní zkušenosti však zde dokážou svůj talent brilantně zpodobnit v rozmanitých uměleckých formách jako je tanec, zpěv, rap či hra na hudební nástroje. Projekt vznikl v koprodukci činoher slovenského a českého Národního divadla a kurzu pro mladé herce při pražském projektu ND Young.
Celek představení pod režijním vedení Adély Laštovkové Stodolové v sobě spojuje činohru s performancí třinácti protagonistů, kde každý se zabývá jedním palčivým problémem dle svého vlastního výběru.
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„Je to taková koláž názorů, emocí a pocitu mladých lidí, kterých jsme se zeptali, jakou oni sami pociťují bezmoc ve vlastní zemi. Z těch koláží vyplývá hodně témat, která mladí lidé řeší v dnešní generaci,“ uvedla po představení režisérka.
Divákům tak mladí herci skrze inscenaci představí svůj pohled na feminismus, patriarchát, ekologii nebo nespokojenost s vládnoucí garniturou na Slovensku.
„Všichni si skládali svoje písničky, napsali si texty a zhudebnili je. Napsali si i činoherní výstupy, takže ta práce z jejich strany je třeba 80 % a pak jsme my jako ten tvůrčí tým,“ dodává Laštovková Stodolová.
„Naše pojetí se zabývá názory mladých lidí na svět, primárně na krajiny, ve kterých žijeme a vyrůstáme. Častokrát jsou to názory kontroverzní a snažíme se je nenásilně protlačit i jiným generacím,“ říká herečka Linda Šebeková.
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„Hlavní úlohou je obeznámit lidi s tématy, o kterých ani nemusí vědět, že by mohly být aktuální, trochu na ně posvítit reflektorem,“ dodal její kolega Richard Gašparovič.
Po devadesátiminutovém představení následuje přibližně dvacetiminutová debata publika s účinkujícími ohledně čerstvě nabytého prožitku, kdy herci s nadšením rozeberou své pohledy na zpracování tématu.
„Představení je pro nás pro všechny. Moc bych si přála, aby mladí lidé, kteří přijdou na toto představení, tam chtěli stát spolu s nimi. Aby se nebáli promlouvat o svých emocích, pocitech a i třeba o veřejně o politice. A zase naší generaci nebo i starším lidem bych přála, aby tohle představení vzali jako hozenou rukavici. Jako formu dialogu, jak se s mladými lidmi bavit o tom, kterak naši a slovenskou zemi posouvat dál,“ uzavřela režisérka.
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Představení soubor uvede v Pražské křižovatce (kostel sv. Anny) poprvé v pátek 18. září. Hrát se bude celý jeden rok, přibližně od poloviny příštího roku bude k vidění též na Slovensku. Více informací o představení naleznete na oficiálním webu Národního divadla.