Závěr letošního ročníku festivalu Pražské křižovatky bude patřit britskému režisérovi a dramatikovi Alexanderu Zeldinovi, který do Prahy poprvé přiveze francouzskou adaptaci své oceňované hry Opatruj se (Beyond Caring).
Zeldin je známý svým realistickým přístupem a citlivým zachycením každodenních sociálních témat. Opatruj se zavede diváky na noční směnu v balírně masných výrobků, kde se setkává skupina brigádníků. V syrovém a autentickém prostředí budou diváci sledovat životy lidí, kteří pracují v nejistých podmínkách a během desetiminutových pauz, na něž mají nárok během směn, řeší nejen únavu, ale i osobní starosti.
V obou dnech se po přestavení uskuteční debata s tvůrci. Opatruj se zde bude hrát 24. a 25. listopadu v centru současného umění DOX.
Festival Pražské křižovatky vznikl v roce 2016 na počest Václava Havla a stal se výraznou mezinárodní přehlídkou současného divadla v Praze. Každý podzim přiváží tři až čtyři inscenace, které se nebojí zabývat tématy jako lidskost, sociální nerovnost, empatie a mnoho dalších.