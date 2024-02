Národní divadlo bude hrát o naší privatizaci. K režii přizvalo i Krymova

Pražské Národní divadlo připraví pro divadelní sezonu 2024/25 celkem jednadvacet premiér napříč všemi svými soubory.

Dramaturgický plán činohry naší první scény už potřetí určuje režijní duo SKUTR. Ten pro následující sezonu by prý mohl mít motto „Hledání lásky a naděje v rozvrácené zemi“.

„Zatímco naše první sezona se zabývala vztahovými hrami a příběhy, v sezoně druhé jsme se přece jenom posunuli k aktuálnějším tématům, která více reflektovala pohyby v současné společnosti. Ono to s válkou za zády asi ani jinak nejde,“ přemýšlí SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský.

„Náš aktuální dramaturgický plán by se mohl jmenovat Hledání lásky a naděje v rozvrácené zemi. Předpokládejme, že válečný konflikt, který zachvátil Evropu, časem skončí a překlopí se do naléhavých otázek: ‚Co bude dál?‘ Tedy – co dělat, za jakou cenu žít dál, jak řešit téma viny a odpuštění?“ dodává dvojice.

Vize rozvrácené a znovu konsolidované krajiny se prý objeví ve všech připravovaných činoherních titulech. Mezi chystanými novinkami zaujme autorská inscenace Petra Erbese a Borise Jedináka Privatizace. „Bude se zabývat zásadním okamžikem českých dějin, který položil základy současnému rozložení socioekonomických a politických sil ve veřejné sféře a také ovlivnil stovky tisíc životů nás všech,“ slibuje první scéna.

Osvědčený režisér Marián Amsler, který na tuto sezonu chystá očekávaného Mefista do Státní opery, na tu příští plánuje režii Orestei v podání britského dramatika Roberta Ickeho. „Na půdorysu více než dva tisíce let staré hry dokázal odvážně a přesvědčivě vystavět nové neúprosné drama o neurotickém světě na pokraji zkázy,“ láká divadlo.

V žánru site specific pak bude novinka Don Quijote. Pustá země chystaná pro Státní operu. Duo SKUTR bude vycházet ze slavné básně Thomase S. Eliota, kterou autor napsal v reakci na první světovou válku.

Autorskou inscenací pak bude novinka Tři mušketýři a já, kterou pro první scénu zrežíruje výrazný ruský divadelník Dmitrij Krymov, jenž kvůli nekompromisnímu postoji vůči putinovskému Rusku svoji vlast navždy opustil. „Jeho inscenace bude nesporně jedním z vrcholů sezony,“ láká divadlo.

Adaptaci ikonického románu Gustava Flauberta Paní Bovaryová pak Národní divadlo uvede v dramatizaci a režii mladého, ovšem již osvědčeného Tomáše Loužného.

O jiné vyjádření lásky se pokusí inscenace lyrické hry Rolanda Schimmelpfenniga pojednávající o samotě s názvem 100 songů. Režie se chopí Štěpán Gajdoš. „Když jsme se tento titul, inspirovaný teroristickým útokem v Madridu před dvaceti lety, rozhodli zařadit na repertoár, netušili jsme, že se kvůli prosincové tragédii na pražské filozofické fakultě stane až nečekaně aktuální. Přesto má v sobě silnou naději a výzvu nevzdávat se. Jak říká jeho autor, s trochou štěstí lze přece zastavit čas...“ dodalo k této novince vedení činohry.

Zaujme i nově připravovaný koprodukční projekt s pracovním názvem Sorry I Am Complicated. Inscenaci připraví tvůrčí tým mladých amatérů pod vedením režiséra Janka Lesáka a dramaturgyně Natálie Strýčkové Preslové. „Divadlo, které se zabývá generací Alfa a vychází z jejích impulsů, v němž jsou mladí lidé ústředními aktéry a spolutvůrci, je sondou do současného světa a zároveň nejnovějším trendem předních evropských scén,“ slibuje první scéna.

Národní divadlo loni Jak uvedl mluvčí první scény Tomáš Staněk, Národní divadlo v roce 2023 odehrálo 917 vlastních představení (z toho 116 baleních, 376 činoherních, 285 operních, 140 Laterna magika), na které prodalo 405 951 vstupenek. V hlavní činnosti dosáhlo výnosu 396 509 000,-. Průměrná návštěvnost byla 77,32 %. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2023 byl 1296,5. Denní kapacita vstupenek v hrací dny činí 1909 kusů.

Soubory Opery Národního divadla a Státní opery budou i po letních prázdninách pokračovat v oslavách Roku české hudby 2024. V jeho rámci uvedou Tajemství, Prodanou nevěstu a Libuši Bedřicha Smetany, Rusalku a Čerta a Káču Antonína Dvořáka, Její pastorkyni a Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka a také premiéru opery Šárka Zdeňka Fibicha. Roku české hudby 2024 bude věnován i cyklus pořadů pro děti a jejich rodiče Opera nás baví či cyklus koncertů z písňové a komorní tvorby v podání našich sólistů ve Stavovském divadle.

Balet Národního divadla nabídne světovou premiéru původního baletu Slunečník, Měsíčník a Větrník v choreografii Viktora Konvalinky či světovou premiéru originálního zpracování baletu Šeherezáda Rimského-Korsakova v choreografii Maura Bigonzettiho.

Další novinkou sezonu bude triptych Sarkasmy složený ze současných děl: baletu Sarcasmen Hanse van Manena a dvou světových premiér původních choreografií Andreje Kajdanovského a Eyala Dadona.

Další premiérou bude Manon, ikonický celovečerní baletní příběh sira Kennetha MacMillana. Laterna magika pak přispěje dvěma premiérami s renomovanými zahraničními režiséry. Darcy Grant, ceněný v oblasti fyzického a akrobatického divadla, připraví multižánrový projekt In Our Hands.

Performer a režisér Thomas „Thom“ Monckton z Nového Zélandu pak pro tuto inovativní scénu s dlouhou tradicí vytvoří komediální inscenaci Pluto.

Vedle výše zmíněných novinek, které se premiéry teprve dočkají, bude mít naše první scéna v příští sezoně na repertoáru ještě dalších 66 inscenací.