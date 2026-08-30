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Národní divadlo vstupuje do 144. sezony. Jednu novinku prozradil i Štefan Margita

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  8:37
Nejlepší ocenění umělci Národního divadla do 35 let a Štefan Margita, čerstvý...

Nejlepší ocenění umělci Národního divadla do 35 let a Štefan Margita, čerstvý člen Síně slávy (24. srpna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Operní pěvec Štefan Margita vstoupil do Síně slávy Národního divadla. (24....
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Národní divadlo zve své příznivce v úterý 1. září od 15 hodin na Střelecký ostrov, kde v rámci veřejného zahájení své 144. sezony uspořádá akci Národní Open Air. Už při předchozím zahájení pro zaměstnance a média prozradil generální ředitel Jan Burian spolu se šéfy jednotlivých souborů, na co lákají diváky v nadcházející sezoně.

Na Střeleckém ostrově čeká na návštěvníky vystoupení uměleckých souborů, setkání s umělci a tvůrci i pestrý program pro děti i dospělé. Těšit se můžete také na fotokoutek, bazárek a večerní koncert. Akce je pro návštěvníky zcela zdarma.

Národní divadlo zahájilo v pondělí 24. srpna dopoledne svou 144. sezonu nejprve pro zaměstnance a média. Při té příležitosti představili členové jednotlivých uměleckých souborů své plány na nadcházející divadelní období 2026/2027. Těšit se diváci mohou na 17 zajímavých premiér v režii významných českých i zahraničních tvůrců.

Zrak i sluch lákajícím počinem bude jistě uvedení Straussovy opery Salome. Příběh judské princezny, která si za tanec pro krále Heroda vyžádá hlavu proroka Jana Křtitele, uvede soubor pod režijní taktovkou Calixta Bieita 27. květen příštího roku.

Je těžší vystupovat doma, přiznal Štefan Margita. A vkročil do Síně slávy

Osvěžujícím překvapením je nasazení broadwayského muzikálu Sweeney Todd: Ďábelský lazebník z Fleet Street. Kus podle knižní předlohy Hugha Wheelera bude jistě na prknech Státní opery táhnout velkou pozornost díky slavnému filmovému zpracování Tima Burtona z roku 2007. Zde se tehdy představila režisérova oblíbená herecká dvojice Johny Depp a Helena Bonham Carterová. Muzikál bude mít pod taktovkou Anny Pozidis premiéru již 24. září ve Státní opeře.

Oblíbená opera pokračuje

Malým tipem vedení divadla je i inscenace podle australského Nobelisty Patricka Whita Oko uragánu v režii Jana Nebeského. Představení bude v tomto případě stát především na bedrech herečky Taťjany Medvecké. Premiéru bude mít nové nastudování 20. a 21. května ve Stavovském divadle.

Burian při pondělním setkání uvedl do Síně slávy operního pěvce Štefana Margitu, který se na prknech Národního divadla objevuje v průběhu dlouhých čtyřiceti let. Přestože to prozatím mělo zůstat překvapením, Margita ve své děkovné řeči propálil i jeden kus, na který se mohou milovníci opery těšit znovu i v příštím roce. „Děkuji za inscenaci Zlato Rýna. Teď prozradím něco, za co asi dostanu... Inscenace se příští rok do Národního divadla vrátí a doufám, že v ní budu ještě zpívat.“

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