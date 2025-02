Frankenstein i Farářův konec. Národní divadlo bude od léta bez Nové scény

Absenci Nové scény musí činoherní soubor naší první scény vyřešit derniérami zde uváděných inscenací. Přežijí jen dvě – vychvalovaný Wernisch, který vede nominace na Ceny divadelní kritiky a letošní novinka Privatizace. Oba dva kusy se přesunou do kulturního prostoru La Fabrika.

Laterna magika, která na Nové scéně vysloveně sídlí, pak veškerou svou tvorbu přesune taktéž do La Fabriky, do Stavovského divadla a dalších, zatím nespecifikovaných prostor. Nově má v plánu soubor okolo Radima Vizváryho vyjíždět i do regionů.

Co se premiér týče, plánuje na novou sezonu Laterna magika dvě. První z nich, V parku, bude Vizváryho autorskou inscenací. Tou druhou bude Baron Prášil v podání Miřenky Čechové a Petra Boháče.

Pokud se vrátíme k činohře, plánuje první scéna šest premiér. Největším tahákem bude patrně Frankenstein, kterého dle původní předlohy Mary W. Shelley chystá do Stavovského divadla režisérka Petra Tejnorová. Známým titulem je i Farářův konec. Škvoreckého novelu proslavil snímek Evalda Schorma s Vlastimilem Brodským. V historické budově ji zadaptuje Jan Mikulášek.

Výsledky hospodaření ND za rok 2024 Národní divadlo v roce 2024 odehrálo 924 vlastních představení pro 538 834 diváků a 25 zájezdů. (Pro srovnání to v roce 2023 bylo 898 představení pro 532 097 diváků a 28 zájezdů). V roce 2024 utržilo na vstupném 340 milionů, z prodeje služeb 376 milionů

(v roce 2023: 309 milionů, z prodeje služeb 333 milionů). Návštěvnost uměleckých souborů na vlastních scénách byla 86,7 % (v roce 2023: 85,19 %.). Národní divadlo hospodařilo s výnosem ve výši 16 631 484 Kč. Soběstačnost Národního divadla v roce 2024 byla 36,85 %. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 1 251 (v roce 2023: 1 296). Celkové náklady (hlavní a vedlejší činnost): 1 611 149 978 Kč.

Celkové výnosy (hlavní a vedlejší činnost): 1 627 781 463 Kč. Zdroj: Národní divadlo

Duo SKUTR se pak chopí antické klasiky, když zinscenuje Ovidiovy Proměny. Další činoherní novinkou bude Heda Gablerová. S Ibsenem se na první scéně popasuje maďarský režisér Viktor Bodó. Text Friedricha Dürrenmatta Meteor pak zrežíruje Michal Vajdička.

Svým tématem zaujme autorská novinka Marie Wojtyszko a Jakuba Krofty nazvaná Nečekané VÍTĚZSTVÍ POLSKO-ČESKÉ UNIE ve III. světové válce. Koprodukční projekt s Národním divadlem J. Słowackého v Krakově přemýšlí, co by se stalo, pokud by „Rusko obsadilo Ukrajinu a pobaltské státy, Maďaři a Slováci vystoupili z EU a dobrovolně se k Ruské federaci připojili“. Jak by Češi a Poláci strážili evropské hodnoty, kdyby na podobný boj zůstali úplně osamoceni? budou se prý ptát tvůrci.

Opera Národního divadla a Státní opera zahájí sezonu Mozartovou operou Idomeneo v režii Calixta Bieita ve Státní opeře. Dále nabídne Ostrčilovu Legenda z Erinu v režii Jiřího Heřmana v Národním divadle, Dido a Aeneas v režii Alice Nellis ve Stavovském divadle nebo Dialogy karmelitek v režii Barbory Horákové Joly ve Státní opeře. Pro dětské publikum bude určena opera Václava Trojana Kolotoč v režii Magdaleny Švecové.

U příležitosti 150. výročí otevření festivalového divadla v Bayreuthu pak naše první scéna zahájí Zlatem Rýna v Národním divadle Wagnerův cyklus Prsten Nibelungův. Dirigovat bude Robert Jindra, režírovat Sláva Daubnerová. Kromě toho uvedeme Wagnerova Parsifala ve Státní opeře, režie se ujme Andreas Homoki.

Balet Národního divadla přinese několik premiér: balet Liliom Johna Neumeiera, komponovaný večer Avant-Garde: Cutting Edge choreografů Roberta Bondary, Marca Goeckeho a Jiřího Kyliána a Balanchinův večer s názvem Who Cares? V plánu je i další uvedení oblíbeného baletu Louskáček – Vánoční příběh. Titul bude k vidění jak v Národním divadle, tak ve Státní opeře.

V rámci už tradičních edukačních programů ND+ se Národní divadlo chce v nové sezoně věnovat i zmíněné rekonstrukci Nové scény. Chystá totiž vedle dalších programů i doprovodný a edukační program s názvem (Nová) Nová scéna zaměřený na brutalismus a tuto specifickou divadelní budovu.