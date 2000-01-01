Stavbaři v úterý oficiálně zahájili dlouho plánovanou rekonstrukci Nové scény Národního divadla (ND). Před zahájením prací provedl novináře a zástupce vlády naposledy prostorami generální ředitel instituce Jan Burian. Podívejte se proto na nějaký čas naposledy do slavné budovy, jejíž opravy potrvají podle plánů dva roky a vyjdou na 1,8 miliardy korun.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Oprava bude obnášet restaurování památkově chráněných prvků, výměnu vzduchotechniky, nové energetické hospodářství nebo fotovoltaické panely na střechu provozní budovy B, takzvaného Themosu.
Novináře a zástupce vlády provedl naposledy útrobami vyklizené budovy sám ředitel ND Jan Burian. Vedle rekonstrukce zmíněných prostor chystá vláda nové depozitáře Národní galerie či obnovu Janáčkova centra v Brně.
Národní divadlo předalo Novou scénu a provozní budovu B jako staveniště sdružení firem pod vedením Metrostavu DIZ ke generální rekonstrukci. Nákladná rekonstrukce je naplánovaná na dva roky práce.
Vedle oprav oblíbených kavárenských prostor vznikne v přízemí nová kavárna, která propojí divadlo s náměstím Václava Havla.
Při obnově se mají citlivě zrenovovat zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy.
Projekt podle ředitele ND Jana Buriana vznikal pod dohledem památkářů, Nová scéna je kulturní památkou. Tyto prostory se mají rehabilitovat do původního stavu s restaurováním materiálů a výtvarných děl.
Nová scéna po obnově návštěvníkům nabídne variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až 500 míst s použitím soudobých moderních divadelních technologií a proměnnou akustikou.
Důvodem současné rekonstrukce slavné budovy architekta Karla Pragera jsou dnešní nároky na divadelní provoz, jemuž uspořádání z 80. let již nestačí.
Prostory nové budovy ND jsou domovskou scénou Laterny magiky. Té dočasně propůjčila svá prkna holešovická La Fabrika, Stavovské divadlo a další pražské scény. Podle plánu se slavná značka do Nové scény vrátí v roce 2028.
Zřejmě největší změna čeká hlavní sál Nové scény, který má zastaralé divadelní technologie a špatnou akustiku. Důraz kladou tvůrci na dokončení původní myšlenky architekta Pragera vytvořit multifunkční divadelní scénu, která umožňuje snadnou přestavbu jeviště i hlediště.
Technologická modernizace budovy má vést k energetickým úsporám a ke snížení provozních nákladů i zátěže životního prostředí.
Rekonstrukci slavnostně zahájil premiér Andrej Babiš (ANO) za doprovodu ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) a generálního ředitele ND Jana Buriana. Nákladné opravy v hodnotě 1,8 miliardy korun vyvrací podle šéfa kultury řeči o tom, že Babišova vláda chce na rezortu „dramaticky škudlit“.
Vnější vzhled budovy z roku 1983 se nezmění. Ikonický plášť ze čtyř tisíc skleněných obrazovek však stavbaři podrobí renovaci.
