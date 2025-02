Je na tu funkci ideální. Na nového šéfa Národního divadla jsou pozitivní ohlasy

„Z volby Martina Glasera mám velkou radost, protože je to podle mě nejpovolanější osoba z České republiky, která může zasednout ve vedení Národního divadla. Sledoval jsem jeho práci v čele Národního divadla Brno, takže vím, v jakém stavu ho přebíral a co z něj dokázal vybudovat. Je to člověk, který rozumí vícesouborovému divadlu, takže je na tenhle post opravdu ideální,“ říká Lukáš Trpišovský, polovina režijního tandemu SKUTR a umělecký ředitel činohry.

„S jeho koncepcí zatím nejsem podrobně obeznámen. Nečetl jsem ji, ani jsme se o ní zatím společně nebavili, ale určitě si ji co nejdřív prostuduju. Nicméně s tím, co říkal na tiskové konferenci, zcela souzním,“ dodává Trpišovský.

Zvolení Martina Glasera kvituje s povděkem a nadějemi do budoucna i Radim Vizváry, šéf Laterny magiky.

„Je to člověk s bohatými zkušenostmi jak o uměleckého, tak z manažerského oboru. Na dálku jsem sledoval jeho působení v Národním divadle Brno a držím mu palce.“

Ani Radim Vizváry se dosud podrobně neseznámil s předloženou koncepcí nového ředitele, i on si ji ale hodlá co nejdřív přečíst. „Jsem samozřejmě moc zvědavý, co plánuje do budoucna s Laternou magikou,“ svěřuje se.

„Na naší divadelní mapě nevím o lepším,“ okomentovala dále stručně volbu Martina Glasera členka činohry Národního divadla Martina Preissová.