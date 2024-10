Pan Kemr v Národním zanechal stopu, o které málokdo ví, odhaluje archivářka

Jak vzpomínáte na začátek devadesátých let, kdy jste nastoupila jako tajemnice k panu řediteli Jindřichu Černému a později pracovala i pro jeho nástupce Jiřího Srstku?

Tajemnici jsem dělala až do roku 2003 a během té doby zažila spoustu zajímavých situací i návštěv. Vzpomínám si třeba, jak přijel na návštěvu britský princ Edward. Tehdy to byla velká událost. Mým úkolem bylo, abych ho lehce provedla divadlem. Ukazovala jsem mu salonky jako skvost historické budovy. On na to tak koukal. Nijak mu to neučarovalo. Pro něj to nebylo nic zvláštního, žije v takových prostorách pořád. A pak se mě se zaujetím zeptal: „A mohla byste mi ukázat šatny herců?“ Přešli jsme tedy do herecké části. To byl ohromen a náramně spokojen.

Pamatuji si taky na to, že když se odehrávaly Ceny Thálie a paní Dagmar Havlová měla poprvé předávat cenu, rozhodla se, že bude sedět v prezidentské lóži. Do té doby byl úzus, že pokud není prezident přítomen v divadle, v lóži nikdo jiný nemá sedět. Následně však do toho vstoupil pan prezident Havel a paní Dáše to vyjednal. Vedli jsme ji potom k jevišti, aby mohla předat cenu. A od té doby se zažilo, že v prezidentské lóži sedávaly i první dámy. Když byl prezidentem Václav Klaus, jeho žena Livie, která miluje divadlo, byla velmi častým návštěvníkem a brala tam i svá vnoučata.