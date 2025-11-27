Činohra Národního divadla tuto sezonu naplánovala celkem šest premiér. Farářův konec je druhou uvedenou premiérou po Frankensteinovi podle Mary Shelleyové.
Škvoreckého a Schormův Farářův konec je příběhem z horské vesnice, který začíná komicky a končí tragicky. Hlavní postava, kostelník, na sebe vezme farářské roucho ve snaze vyhovět prosbě vesničanů, což vyústí v tragický omyl.
Adaptace Národního divadla po vážných titulech vsadila na komický prvek, ačkoli tragické vyznění nezmizelo. Mikuláškova režie zkoumá spíše život současné vesnice, bližší městu, ne tak odlehlé jako u Škvoreckého. Vedle konfliktu města a vesnice poukazuje na rozdrobení současné společnosti do sociálních bublin.
Frankenstein i Farářův konec. Národní divadlo bude od léta bez Nové scény
„Tato hra může ukázat něco o soucitu, něco o tom, jaké to je mít pro někoho pochopení a prokazovat někomu milosrdenství, a že možná tohle je ještě víc než cokoliv jiného,“ řekl pro redakci iDNES.cz představitel kostelníka, herec Šimon Krupa.
„Metafora, rozbíhající se mnoha směry, je vlastně cynickým podobenstvím odehrávajícím se v neurčité době a na neurčitém místě, nicméně s velmi určitým vyzněním,“ uvedla první scéna v anotaci k představení, které dostalo podtitul Evangelium o konfliktu víry a rozumu.
Do hlavních rolí kostelníka s kantorem režisér obsadil Šimona Krupu a Igora Orozoviče. Celkem se na inscenaci podílí 15 herců. Většina z nich jsou členové Činohry ND, mezi nimi Johanna Tesařová a Vladislav Beneš. Doplňují je dva mladí hosté Kateřina Měchurová a Filip František Červenka.
„Během zkoušení jsme našli zajímavý průzkum. To, že jsme národ ateistů, částečně platí, je ale vidět, že Češi hledají určité jiné alternativy. [...] Poptávka po víře, po něčem, co nás přesahuje, je to podle mě stejné jako u jiných národů, akorát se prostě trochu jinak projevuje a to doufám, že bude vidět v naší inscenaci,“ sdělil iDNES.cz režisér Jan Mikulášek.
Film Farářův konec vypráví nejen příběh vesnice, v níž mizí staré tradice, ale souvisí také s událostmi roku 1968. Excelovali v něm zejména Vlastimil Brodský a Jan Libíček, Jana Brejchová a také letos zesnulá Zdena Salivarová Škvorecká.
Ředitelem Národního divadla bude Martin Glaser z Brna. Buriana střídá za tři roky
Inscenace Farářův konec je příspěvkem ND ke 100. výročí narození Josefa Škvoreckého, které připadlo na loňské září. ND pro zájemce připravilo dramaturgický úvod, diváci si ho ve foyer divadla mohou poslechnout půl hodiny před začátkem představení.