RECENZE: Korektní Armida v Národním straší pouťovým drakem

Inscenaci divadlo představilo už v rámci letošního Pražského jara, následující dojmy jsou z jedné z dalších repríz.

Dvořákova poslední opera, jež poprvé zazněla v Národním divadle roku 1904, nikdy nedosáhla domácí, tím méně světové popularity Rusalky. Dvořák komponoval na libreto Jaroslava Vrchlického, který předtím přeložil i celý epos Osvobozený Jeruzalém od Torquata Tassa z 16. století. Ten byl jako operní inspirace oblíbený. Orientální čarodějka Armida, do níž se během křížové výpravy zamiluje rytíř Rinald, vystupuje třeba v dílech od Händela, Glucka, Myslivečka či Rossiniho.

Vrchlického text je svébytně poetický, působí archaicky, není to samozřejmě jazyk snadno přístupný dnešnímu divákovi, což se ale dá říct i o jiných libretech z dějin opery. Snaha textu nějak pomoci může přinést víc škody než užitku, což platí i o úpravách dramaturgyně Patricie Částkové, jež často nerespektují původní verše.

Jízlivě by se dalo namítnout, že to stejně nemá význam, protože zaprvé zpěvákům není beztak většinou rozumět, zadruhé titulkovací zařízení v Národním divadle (aspoň z přízemí) je špatně čitelné a zatřetí cizinci (jichž bylo na páteční repríze poměrně hodně) stejně nerozumí a netuší, kdo byl Jaroslav Vrchlický – ostatně je otázka, kolik Čechů to dnes tuší…

Ale vážně. Libreto se dá povznést hudbou. Koneckonců Dvořák na Vrchlického komponoval i oratorium Svatá Ludmila, v níž invencí jen sršel, takže nejeden milovník klasiky má řadu čísel jistě uložených „v uchu“ jako oduševnělé a niterné „hity“ a text v tom nepřekáží.

Antonín Dvořák: Armida 55 % Národní divadlo, 16. června 2023

O Armidě se to říct nedá. Dvořák, jenž pro opery neměl takové nadání jako pro jiné žánry, se snaží vyjádřit něco pro něj nového, exotického, smyslného, odlišného třeba zrovna od Rusalky. Pokouší se co nejvíc vystupňovat drama, ale skutečné nápady přicházejí jen těžko, postavy sice mají vypjaté party, ale nikoli skutečnou (hudební) tvář. K zábleskům invence patří třeba Armidina árie Za štíhlou gazelou či úvodní zpěv muezzina. Celkově člověk dílo ocení, ale víc hlavou než emocionálně.

Přesto lze tvrdit, že opravdu básnivé jevištní obrazy a špičkové výkony by Armidu mohly učinit životaschopnou. Je fakt, že vedle Figarovy svatby či rovněž nové inscenace Smetanovy Prodané nevěsty, které jsou proměněné k nepoznání, se v Armidě režiséra Jiřího Heřmana dají poznat obrysy příběhu, to jest, že se tu něco odehrává mezi křesťany a muslimy.

Ovšem inscenace připomíná školní úlohu z naší korektní doby na téma „Křižáci byli zlí“. Křesťanští rytíři mají tmavé obleky s kolárky a připomínají účastníky nějakého teologického sympozia. Neváhají napadat muslimky a jsou vedeni poustevníkem Petrem, jenž je zde z hlasatele víry převrácen do fanatika tak názorně, že připomíná spíš šaška. Rinald v závěru roztrhá mapu tažení. Je to všechno tak školometské, až je to trapné a na pozadí Dvořákovy hudby to působí prostince.

Dvořákova křesťanská víra byla hluboká, znát je to i v hudbě Armidy, ale orientální prostředí nezesměšnil, oba světy jsou důstojnými protihráči, tak proč naopak zesměšňovat křesťanské dobyvatele jen proto, že dnešní hodnocení dávných vojenských tažení jsou rozporuplná?

Určité vyvážení patrně měli do inscenace vnést točící se dervišové, ale pakliže měli vyjadřovat „špetku smířlivosti a lásky“ a odkaz na súfismus, jak se lze dočíst v tištěném programu, tak je to jen vnějškově dodaný symbol, jenž k ději nemá vztah a je otázka, kolik diváků to pochopí.

Některé obrazy mají působivost, jako luky a šípy, kruh uprostřed či projekce palácového schodiště. Ale odkud byla vytažena kostra draka, jejíž části nosí tanečnice (občas mají problém udržet „formaci“ pohromadě), a která dokonce „funí“ kouř? Drak se v ději vskutku vyskytne. Jenže opravdu má toto být divadelní vystižení hlavního kouzla Orientu? Vždyť by to mohl být strašák z domu hrůzy na pouti…

Jiří Heřman prostě místo toho, aby sám básnil, tak jako se mu to kdysi v Národním divadle povedlo ve Wagnerově Parsifalovi, jen povrchními, nesladěnými črtami ilustruje. Po jevišti každou chvíli někdo běhá sem a tam, s něčím mává, něco se snáší z výšky, červené nasvícení sděluje, že se děje něco násilného, ale z toho všeho ještě nevznikne velké divadlo.

Obstál jen tenorista

Národní divadlo hraje Armidu v jediném obsazení, což ale očividně není výraz snahy uvést dílo s jednou sehranou „partou“, jež absolvuje určitý počet představení, namísto toho, aby se interpreti každou chvíli střídali. První scéna očividně nemá zpěváky, kteří by v Armidě zvládli hlavní úlohy.

Jediný, kdo dostál nárokům své role, byl tenorista Aleš Briscein jako Rinald. Jeho štíhlý, přesto zvučný hlas se nese dopředu a při vší lyričnosti působí mužným dojmem. Slova vyrůstají ze zvuku a jsou srozumitelná. Za jeho výkon je deset procent navíc. Naproti tomu sopranistka Alžběta Poláčková na Armidu nestačí. Střední poloha jí nezní vůbec a i celkově je hlas jakoby zvukově řídký či plochý, nemá plnost a vervu, a rozumět jí není prakticky vůbec.

Barytonista Svatopluk Sem jako Ismen se sice snažil artikulovat, ale také mu chybí sytější zvuk a průraznost, takže působí jako suchý deklamátor, ne jako pěvec démonicky zpívající čarodějova slova. Štefan Kocán má pro postavu poustevníka Petra sonorní bas, ale pro změnu zase zpívá takříkajíc beze slov, bez ztvárnění partu.

Orchestr pod taktovkou Roberta Jindry hrál relativně spolehlivě, bez větších chyb. Jen kdyby tak netlačil „na pilu“ na úkor zvukové kultivovanosti. Rozdíly mezi lyrickými a dramatickými pasážemi se v podstatě stíraly a dynamiku aby si člověk domýšlel.

Armida možná není taková pohroma jako Figarova svatba, ale za provedení hodné Národního divadla se také nedá považovat.