RECENZE: Náměsíčná divá Bára. Tenorista Villazón režíruje v Metropolitní
Opera Náměsíčná je z roku 1831 a odráží se v ní mimo jiné dobový zájem o hraniční psychické stavy, pohybující se někde mezi normalitou a vyšinutostí. Příběh zasazený do pitoreskní alpské vesničky je prostinký – náměsíčná venkovanka v předvečer své svatby nevědomky usne v hostinci v posteli hraběte, který se tam zastavil při cestě na svůj hrad. Ale vše se nakonec vysvětlí.
Operu, jež není vážná, ale ani jednoznačně komická, drží při životě především skvostná a citová melodická čísla v pěvecky náročném stylu bel canta. Metropolitní opera ji naposledy uvedla a též do kin odvysílala roku 2009 v režii Mary Zimmermanové, která ovšem děj zbavila logiky tím, že ho přesadila do zkušebny, v níž umělci prožívají stejný příběh jako postavy opery.
Villazón se víc držel originálu a soustředil se na vyjádření světa mezi skutečností a snovostí. Na pozadí jeviště se působivě tyčí alpské ledovce, pod nimiž žije mezi několik dveří symbolicky uzavřená komunita vesničanů, dodržující letitý řád, přísnou formu a obřadnost v oblečení i chování. Sluší se mít ruce v klíně a skloněnou hlavu, nikoli projevit individualitu. A nejvyšší autoritou je hradní pán.
Vincenzo Bellini: Náměsíčná
Přímý přenos z Metropolitní opery, kino Cinestar Anděl Praha, 18. 10. 2025
Individualitou ovšem ve Villazónově pojetí překypuje hlavni hrdinka Amina, u Belliniho jen obyčejná, spíš pasivní dívka, nařčená z nevěry. V inscenaci je to nespoutaná a nezávislá bytost, pro niž je vesnice s jejími rituály svazující a která dychtivě vzhlíží k horám jako k symbolu volnosti. Jediná cesta ovšem vede dosti záhadně a provizorně po žebříku – po němž se (bohužel hodně předvídatelně) nakonec hlavní hrdinka místo svatby vydá vstříc nezávislosti.
Šlo se na to dívat s větším zaujetím než před lety na výše zmíněnou nelogickou parafrázi ve zkušebně, ale spíš než aby operu přiblížil psychodramatu, balancoval Villazón na hraně kýče víc než samotná opera. Paradoxně i díky nepopiratelné práci se zpěváky, která ovšem přinášela různé výsledky.
Americká sopranistka Nadine Sierra působila jako něco mezi divou Bárou a Marií ze Sound of Music, její snaha vyjádřit nespoutanost byla tak urputná a názorná, že vyústila do stereotypní umělosti – zvlášť před kamerou. Villazón ji navíc ještě zbytečně „zdvojil“ přidanou tanečnicí, zosobňující volnost a lákající vesničanku do hor.
Proč se do něj zamilovala?
Udělat si dojem o hudební stránce inscenace, kterou nastudoval italský dirigent Riccardo Frizza, je vždy přes reproduktory v kině komplikovanější. Nadine Sierra rozhodně patří k současné špičce v lyricko-koloraturním oboru, jiná věc je, zda tato role pro ni není příliš obtížná.
Její způsob frázování a probarvování vokální linky mne totiž rozhodně nebavily tak, jako mne baví, když z historie poslouchám Marii Callasovou či Joan Sutherlandovou – anebo třeba (nedoceněnou) Slovenku Lubicu Orgonášovou. V případě současné interpretky jakoby šlo jen o to, prostě part uzpívat. Její závěrečné držené vysoké „f“ bylo efektní, ale bel canto není jen o vysokých tónech.
Aminin ženich Elvino, kterého ztvárnil španělský tenorista Xabier Anduaga (vítěz Domingovy soutěže Operalia z roku 2019, jež se konala v Praze) je ve Villazónově režii záměrně stejně upjatý jako ostatní venkované a své city vůči Amině nedokáže pořádně projevit. Proč se do něj tedy zamilovala, je záhada, asi proto, že ve vesnici neměla velký výběr. Anduaga má nádherný přírodní hlas, barevný a lahodně znějící, snaží se pracovat s dynamikou, ale kariéru má stále před sebou a čeká ho ještě práce na technice.
Je skoro div, že se vzpurná Amina neobrátila k nově příchozímu hraběti ruského basisty Alexandera Vinogradova, který ho zahrál jako světaznalého, elegantního šviháka s atraktivním barevným hlasem. Přesto je to v zásadě slušný člověk, jenž Amininu indispozici nevyužije, daruje jí glóbus a vesničanům z knihy předčítá, co je náměsíčnost.
V porovnání se svou kolegyní předvedla mezzosopranistka Sydney Mancasola úspornější, ale výstižnější herecký výkon v roli hostinské Lisy, která rovněž miluje Elvina. Také její pěvecký výkon byl solidní.
Událost hodná Metropolitní opery to celkově nebyla. Na programu je ještě sedm dalších projekcí, už 8. listopadu se vrátí v novém obsazení Zeffirelliho inscenace Bohémy, do konce kalendářního roku Metropolitní nabídne ještě Straussovu Arabellu a Giordanova Andreu Chéniera.
