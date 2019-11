Král se nudí, vezír se bojí a nad Prahou už pojedenácté svítí půlměsíc

Festival se za ty roky etabloval. Letošní ročník, který na ose Praha, Brno, Hradec Králové a Plzeň potrvá až do čtvrtka 14. listopadu, totiž zahájil program pod záštitou ministerstva zahraničí v Černínském paláci. O přesahu festivalu do nejrůznějších forem kultury svědčí třeba páteční večer, kdy v pražském Divadle Na Prádle nejprve zahájí výstavu Okno do Gazy ukazující snímky fotografa Fadi Thabeta.

Následovat bude premiéra Arabského nedivadla studentů blízkovýchodních studií Filozofické fakulty UK nazvané Králem je vždy král. „Král se nudí, vezír se bojí, bohatí si mnou ruce a chudí nevědí kudy kam. Co se stane, když se jejich role obrátí?“ láká na inscenaci hry syrského klasika Saadallaha Wannouse ředitelka a dramaturgyně přehlídky Lucie Němečková.



V metropoli odehraje v sobotu svoje představení Černá voda i vinohradské Divadlo D21. Po inscenaci bude následovat debata o tureckých menšinách v Evropě. Ten samý den nabízí bohatý program i Divadlo Na zábradlí, kde se od čtyř hodin postupně vystřídá loutkové představení, čtení básní, scénické čtení a další aktivity.

Speciálními hosty festivalu jsou irácký literát Ahmed Saadawi a jeho syrský protějšek Amre Sawah, oba absolvují sérii debat napříč vyjmenovanými městy. Více k programu na stránkách akce.