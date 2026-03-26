Komika, švih a písně od slavice. V novém muzikálu si Lucie Bílá zahraje se synem

S nadsázkou sobě vlastní uvedl režisér a herec Antonín Procházka muzikál Obyčejná holka, který chystá pro Lucii Bílou a její Divadlo Lucie Bílé. Původní dílo s 25 písněmi ze svého repertoáru v hudebním aranžmá Petra Maláska si Bílá nadělila k blížícím se 60. narozeninám. V představení se bez alternace od září objeví v dvojroli po boku svého syna Filipa.
Lucie Bílá | foto: Anna Kovačič

Lucie Bílá na tiskové konferenci s partnerem Radkem Filipim a synem Filipem...
Principálka a zároveň producentka představení si v připravované novince zahraje dvojroli pěvecké divy Rebeky, kterou unaví její nestálé náročné vystupování a po čas velkolepého turné a rozhodne pro krátkou regenerační přestávku. Její pozici tak z nouze na čas zaskočí šikovná garderobiérka Dáša.

Zde vycházel režisér a autor libreta Antonín Procházka z původního povolání hlavní hvězdy, která se v mládí učila na švadlenu. Roli jí tak napsal přímo na tělo.

„Muzikál je určený hlavně lidem, kteří mají rádi srandu, hudební divadlo a písničky Lucie Bílé. Čeká je nevšední příběh plný komických situací. Hlavní předností komediálního režiséra je rychlost. Takže dbám samozřejmě na to, aby to mělo švih a aby lidi, než zjistí, že je to blbost, byli doma,“ říká s humorem režisér Procházka.

Lucie Bílá si v připravovaném kusu zahraje i se svým synem Filipem Kratochvílem. V tomto případě se však nejedná o ojedinělé rodinné spojení. Filip již v minulosti zaskakoval po maminčině boku v muzikálu Láska je láska, kde podle slov Bílé představení na poslední chvíli doslova zachránil.

„Můj syn nemá žádnou pěveckou, hereckou ani taneční zkušenost, ale má pohybovou a hudební paměť. Když se za pár dní naučil roli v Láska je láska, kdy byl motivovaný záchranou maminky, tak jsem dělala chyby jen já. Nicméně, když jsem viděla, jak mu jeviště sluší, rozhodla jsem se to využít. Jestli ho to bude bavit, to se uvidí, dávám mu svobodu. To poslední, co bych chtěla, je omezovat své dítě,“ říká zpěvačka o účinkování se svým synem.

Na jevišti si Kratochvíl zahraje postavu Ondry, syna zpěvačky, který se vrátí z cest a s matkou nemá příliš blízký vztah. To se však v průběhu představení začne měnit.

„Při spolupráci s mámou si musím uvědomit, že je to máma a zároveň šéf a rozdělovat, co můžu říct a co ne. Ale už jsme spolu pracovali několikrát, takže žádný problém mít nebudeme,“ okomentoval společné fungování Kratochvíl.

Slavnostní premiéra se v Divadle Lucie Bílé uskuteční 17. září letošního roku. Kromě jednadvacetinásobné zlaté slavice se mohou diváci těšit i na Dennyho Ratajského, Markétu Schimmerovou, Viktora Javoříka, manžele Kateřinu a Petera Pechovi, Jana Battěka, Viktorii Procházkovou nebo Martina Schreinera, kterého alternuje Martin Holec.

Komika, švih a písně od slavice. V novém muzikálu si Lucie Bílá zahraje se synem

26. března 2026  12:25

