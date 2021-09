RECENZE: Muzikálový Kouř bohužel jen napodobuje Vorlův kultovní film

Zpracovat legendární snímek Kouř Tomáše Vorla jako muzikál se svým způsobem nabízí. Film disponuje originální hudbou, specifickou zápletkou i atmosférou, vtipnými texty, zajímavým souborem postav a především kultovním statusem, který zaručí zájem publika.

Není tedy divu, že se režisér Šimon Caban, představitel filmového Arnoštka, rozhodl Vorlovo patrně nejlepší dílo převést na divadelní prkna. V pražském Divadle Na Fidlovačce se všechny zmíněné výhody potvrdily: muzikálový Kouř skutečně nabízí hudební i vizuální zážitek. Přesto však jako celek nefunguje.

Caban se totiž bohužel místo divadelní adaptace rozhodl vytvořit přímou kopii filmu. Skáče se ze scény do scény, jednotlivé výstupy působí zkratkovitě, jsou zapotřebí neustálé přestavby. To, co ve filmu vyřeší jediný střih, totiž na pódiu stojí spoustu klopotné námahy. Obzvlášť ve druhé půli se tak muzikál neuvěřitelně táhne a opakuje.

Kouř Divadlo Na Fidlovačce premiéra 15. září 2021 režie: Šimon Caban hrají: David Kraus / Václav Jílek, Sara Sandeva / Martina Pawerová, Michal Slaný / Jan Sklenář, Martina Šťastná / Vendula Příhodová, Tomáš Měcháček / Petr Jeništa, Jitka Schneiderová / Klára Cibulková, Lumír Tuček / Tomáš Matonoha, Vojtěch Vodochodský / Martin Písařík, Přemysl Pálek / Lukáš Rous, Zdeněk Maryška, Dáša Zázvůrková / Veronika Morávková, Lukáš Adam / Filip Hořejš, Vendula Skalická / Karolína Töthová, Martina Pawerová / Vanda Šípová, Radka Krninská, Eliška Nezvalová, Lukáš Prokop, Šimon Muška, Štěpán Růžička Hodnocení­: 40 %

I herci se snaží o přesné kopie svých filmových předchůdců. Snad jen s výjimkou ústřední role Mirka, jenže David Kraus má nejen vzezřením k hejskovitosti Jana Slováka hodně daleko a jeho nezúčastněné hraní vyznívá zcela do ztracena.

Divák se tak po skončení představení může ptát, proč přistupovali tvůrci k Vorlově předloze s tak posvátnou úctou, proč nekrátili, proč si nepohráli s choreografií a hudbou a proč alespoň nehraje živá kapela.

Muzikálový Kouř tedy bohužel nenabízí jediný důvod, proč na Fidlovačku vyrazit. Místo sebevěrnější kopie bude totiž vždy nesrovnatelně lepší pustit si doma originální film.