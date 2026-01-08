Muzikál pro neslyšící? Studenti ukázali, že to lze, obsadili Dana Bártu a sklízí chválu

Muzikál je inspirován Komenského dílem Labyrint světa a ráj srdce a přenáší jeho poselství do dnešního digitálního světa. Postava mladé hrdinky Pak, poháněné touhou po úspěchu, kráse a lásce, bloudí spletitými cestičkami labyrintu sociálních sítí. Je to příběh o hledání smyslu a pravdy. Příběh, který rezonuje napříč generacemi.
Autorkou námětu a spoluautorkou scénáře je Lenka Vašátková, profesorka biologie a dějin hudby na Gymnáziu Evolution. „Komenského myšlenky jsou tak nadčasové, že se dají skvěle promítnout do dnešní digitální reality, kde si často neuvědomujeme, jak moc jsme zaseknutí v iluzi,“ říká Vašátková, která je zároveň dirigentkou jazzového orchestru Back Side Big Band, jenž nahrál hudbu k muzikálu.
Roli Jana Amose Komenského dostal zpěvák Dan Bárta. Konvenovalo mu téma, provedení i přístup studentů. „Labyrint ve smyslu hledání a nacházení pravdy nebo místa k žití, je tak hezký a klasický tvar, že žádného člověka, který něco prožil, nemůže nechat ten motiv chladným,“ uvedl Dan Bárta.
„Hudba i texty snesou velmi přísná měřítka. Je obdivuhodné, co tahle parta dokázala,“ dodal.
Muzikál JAK je jedinečný tím, že v něm slyšící a neslyšící společně zpívají, hrají, tančí a tlumočí. Výsledkem je silný, emotivní a nezapomenutelný zážitek, který ocenil na sociální síti třeba ekonom Tomáš Sedláček svou nadšenou recenzí.
„Ztratil jsem zmar nad další generací. Během jednoho večera. A muzikálu gymnázia, který studenti provedli tak profi, že jsem jen ‚hleděl‘ a polykal nadšení plnými doušky,“ napsal Sedláček. „Čekal jsem mundánní studentské představení - trochu upocené, lajdácké, amatérské a plné inside vtipů, které dávají smysl jen studentům. A odcházel jsem nabitý nadšením. Toto bylo světové,“ chválí Sedláček, kterého spolu s dalšími diváky uchvátilo „přetančení“ muzikálu do znakové řeči.
JAK je už pátým muzikálem, který Gymnázium Evolution připravilo. Poprvé se ale propojilo s neslyšícími studenty. Pracovat na něm začali v roce 2023. Později se přidalo několik profesionálních umělců, především režisérka Veronika Poldauf Riedlbauchová, hudebník Miroslav Hloucal nebo choreografka Alexandra Kallusová.
Premiéru měl muzikál v lednu loňského roku. Pro velký úspěch se na prkna Divadla Broadway po roce vrátil. K vidění zde bude ještě tento pátek.