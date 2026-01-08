Muzikál pro neslyšící? Studenti ukázali, že to lze, obsadili Dana Bártu a sklízí chválu

Autor:
  8:47
Unikátní muzikál JAK, který propojuje svět slyšících a neslyšících, připravili studenti Gymnázia Evolution a Střední školy Výmolova pro neslyšící. Studentský projekt se s profesionálními produkcemi může směle měřit a dokonce si z nich vypůjčil i velkou hvězdu. Dan Bárta v roli Jana Amose Komenského obdivuje své mladé kolegy.
Ve studentském muzikálu JAK si zpívá Dan Bárta.

Ve studentském muzikálu JAK si zpívá Dan Bárta. | foto: www.muzikaljak.cz

Studentský muzikál JAK v Divadle Broadway.
Postava mladé hrdinky Pak v muzikálu JAK bloudí spletitými cestičkami labyrintu...
Muzikál JAK se po úspěchu v roce 2025 vrátil na prkna Divadla Broadway.
Muzikál JAK se po úspěchu v roce 2025 vrátil na prkna Divadla Broadway.
9 fotografií

Muzikál je inspirován Komenského dílem Labyrint světa a ráj srdce a přenáší jeho poselství do dnešního digitálního světa. Postava mladé hrdinky Pak, poháněné touhou po úspěchu, kráse a lásce, bloudí spletitými cestičkami labyrintu sociálních sítí. Je to příběh o hledání smyslu a pravdy. Příběh, který rezonuje napříč generacemi.

Autorkou námětu a spoluautorkou scénáře je Lenka Vašátková, profesorka biologie a dějin hudby na Gymnáziu Evolution. „Komenského myšlenky jsou tak nadčasové, že se dají skvěle promítnout do dnešní digitální reality, kde si často neuvědomujeme, jak moc jsme zaseknutí v iluzi,“ říká Vašátková, která je zároveň dirigentkou jazzového orchestru Back Side Big Band, jenž nahrál hudbu k muzikálu.

Muzikál JAK pedagožky Lenky Vašátkové je inspirován Komenského dílem Labyrint...

Roli Jana Amose Komenského dostal zpěvák Dan Bárta. Konvenovalo mu téma, provedení i přístup studentů. „Labyrint ve smyslu hledání a nacházení pravdy nebo místa k žití, je tak hezký a klasický tvar, že žádného člověka, který něco prožil, nemůže nechat ten motiv chladným,“ uvedl Dan Bárta.

„Hudba i texty snesou velmi přísná měřítka. Je obdivuhodné, co tahle parta dokázala,“ dodal.

Muzikál JAK je jedinečný tím, že v něm slyšící a neslyšící společně zpívají, hrají, tančí a tlumočí. Výsledkem je silný, emotivní a nezapomenutelný zážitek, který ocenil na sociální síti třeba ekonom Tomáš Sedláček svou nadšenou recenzí.

„Ztratil jsem zmar nad další generací. Během jednoho večera. A muzikálu gymnázia, který studenti provedli tak profi, že jsem jen ‚hleděl‘ a polykal nadšení plnými doušky,“ napsal Sedláček. „Čekal jsem mundánní studentské představení - trochu upocené, lajdácké, amatérské a plné inside vtipů, které dávají smysl jen studentům. A odcházel jsem nabitý nadšením. Toto bylo světové,“ chválí Sedláček, kterého spolu s dalšími diváky uchvátilo „přetančení“ muzikálu do znakové řeči.

JAK je už pátým muzikálem, který Gymnázium Evolution připravilo. Poprvé se ale propojilo s neslyšícími studenty. Pracovat na něm začali v roce 2023. Později se přidalo několik profesionálních umělců, především režisérka Veronika Poldauf Riedlbauchová, hudebník Miroslav Hloucal nebo choreografka Alexandra Kallusová.

Premiéru měl muzikál v lednu loňského roku. Pro velký úspěch se na prkna Divadla Broadway po roce vrátil. K vidění zde bude ještě tento pátek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo

Herec Pavel Nečas si ve filmu Bajkeři zahraje trenéra bruslařek na letním...

Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...

GLOSA: Co dům dal. Televizní silvestr už rezignoval na sebemenší nápad

Premium
Silvestrovská Všechnopárty

V silvestrovské estrádě z roku 1979 tipovali Miroslav Horníček a Jiří Sovák, že v roce 2020 bude mít televize pětadvacet kanálů, a prosili, aby alespoň jeden našel prostor pro jejich reprízu. Jistěže...

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

Muzikál pro neslyšící? Studenti ukázali, že to lze, obsadili Dana Bártu a sklízí chválu

Ve studentském muzikálu JAK si zpívá Dan Bárta.

Unikátní muzikál JAK, který propojuje svět slyšících a neslyšících, připravili studenti Gymnázia Evolution a Střední školy Výmolova pro neslyšící. Studentský projekt se s profesionálními produkcemi...

8. ledna 2026  8:47

Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se objeví 9. díl

Seriál Stranger Things se dočká finále nejen na obrazovkách Netflixu, ale i v...

Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská...

7. ledna 2026  12:05,  aktualizováno  8. 1. 8:04

Maxmilián Kocek jako Spartakiádní vrah Straka: nabral svaly a vědomosti

Maxmilián Kocek v sérii Metoda Markovič: Straka

Herec Maxmilián Kocek ztvárňuje vraha Straku v druhé řadě kriminální série Metoda Markovič: Straka. V rozhovoru popsal náročnou přípravu na jednu z nejtěžších rolí své dosavadní kariéry. Diváci se...

7. ledna 2026  21:48

OBRAZEM: Merci Brigitte! Francie se rozloučila se svou legendární Bardotovou

Pohřeb herečky Brigitte Bardototové v Saint-Tropez (7. ledna 2026).

V jihofrancouzském Saint-Tropez se ve středu od jedenácti hodin konal pohřeb francouzské filmové ikony a ochránkyně práv zvířat Brigitte Bardotové, která zemřela 28. prosince ve věku 91 let. Její...

7. ledna 2026  15:27

RECENZE: Léta erotická. Nová kniha o Toyen je víc pro koukání než pro čtení

Premium
Malířka Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová

Když to vyšlo jednou, proč to nezkusit podruhé! Andrea Sedláčková vydala předloni svou velkou knihu o Toyen – a nabrala s ní takovou slávu, jakou snad se všemi svými dosavadními tvůrčími počiny...

7. ledna 2026

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

7. ledna 2026  13:25

Na Primě pokračuje Polabí, vrátí se Jakub a Sara. Přibude reality show Asia Express

Jana Plodková a Kryštof Hádek při natáčení seriálu Náhradníci

Jaro na Primě slibuje směs návratů, přestupů ze streamovací platformy i novinek. Pokračovat budou seriály Polabí a Kamarádi, vrátí se série partnerských skečů Jakub a Sara, přibude reality show Asia...

7. ledna 2026  11:50

Stínadla se bouří. V trafikách je opět foglarovka, kterou komunisté nechtěli

Představitelé filmových Rychlých šípů z roku 1993 po vstupu do Stínadel - dnes...

Dneska to zní skoro neuvěřitelně. Komunistický režim se tak bál Rychlých šípů, že román Jaroslava Foglara Stínadla se bouří, kde slavný klub má hlavní roli, si na první knižní vydání musel počkat 23...

31. prosince 2025  15:25,  aktualizováno  7. 1. 11:25

Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi

Režisér, zakladatel a bývalý umělecký šéf Docela velkého divadla v Litvínově...

Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...

7. ledna 2026  10:04

RECENZE: Keltské kněžky předešly Freuda. Ranhojič se přesouvá k povšechné fantasy

50 %
Tom Payne ve filmu Ranhojič II

Ve filmu Ranhojič se mladík z anglické vsi dostal do Persie, kde studoval medicínu u slavného Avicenny, v Ranhojiči II se vrací a v Londýně buduje nemocnici pro chudé. Jenže v roce 1050 proti...

7. ledna 2026  8:55

RECENZE: Táta, co tu nebyl. Triumfující Skarsgård míří v Citové hodnotě k Oscaru

70 % Premium
Stellan Skarsg&#229;rd a Elle Fanningová ve filmu Citová hodnota

Po Velké ceně z Cannes a sbírce nominací na Zlaté glóby i Evropské filmové ceny nejspíše novinka kin Citová hodnota promluví i do oscarových šancí. Zejména díky hercům od Elle Fanningové po Stellana...

6. ledna 2026

Zemřel maďarský filmař Béla Tarr, režisér slavného Satanského tanga

Béla Tarr

Ve věku 70 let zemřel po dlouhé nemoci maďarský režisér Béla Tarr, informovala agentura AFP s odvoláním na maďarská média. Tento významný představitel světové kinematografie byl známý temnými filmy,...

6. ledna 2026  13:11,  aktualizováno  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.