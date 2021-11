Muž vlastní penis, vagina vlastní ženu. Hrají o nenávisti k oběma pohlavím

Představení Muž vlastní penis, vagina vlastní ženu, které Švandovo divadlo od soboty uvádí ve svém komorním Studiu, se zdejším souborem nachystali Miřenka Čechová a Petr Boháč ze Spitfire Company. Představení se zaobírá problematikou misogynie (nenávisti k ženám) a misandrie (nenávisti k mužům).

Tvůrci k tomu využili více než sto let staré myšlenky filozofa Otto Weiningera, jehož dílo Pohlaví a charakter svého času zaujalo Sigmunda Freuda, Egona Schieleho, Adolfa Hitlera či Henrika Ibsena. Radikální mladík, který spáchal sebevraždu ve třiadvaceti letech, se v něm vyrovnává se ženami, sexem i židovstvím.

V jeho roli se v představení objeví všichni tři zúčastnění herci. „Hraju, stejně jako moji kolegové, jednu z částí charakteru filozofa Otty Weiningera,“ potvrzuje herečka Marie Štípková. Spolu s ní se v novince objeví Jan Grundman a hostující Jiří Böhm. Všichni tři se do příprav specifického představení zapojili vlastními myšlenkami a podněty.

V kontrastu k Weinigerovým kontroverzním myšlenkám se tvůrci rozhodli představit i názory socioložky Charlotte Perkins Gilmanové či spisovatelky Valerie Solanasové. Obě ženy totiž naopak brojily proti mužům. Sama Solanasová se navíc vedle radikálního feministeického manifestu SCUM „proslavila“ pokusem o vraždu Andyho Warhola.

„Dnešní divák bude možná překvapen, jak moc mohou být sto let staré, šokující myšlenky stále aktuální. Bohužel,“ přemýšlí o zapojení kontroverzních úvah Štípková.

Čechová a Boháč patří mezi nejvýraznější osobnosti našeho pohybového divadla, novinka tak bude i zajímavým střetem činohry právě s tímto žánrem.

„Petr a Miřenka vedli celé zkoušení velmi tvůrčím způsobem. Podporovali nás, abychom text poznámkovali, případně se vůči němu vymezovali. Díky tomu vznikla paralelní linka představení složená z osobních postojů celého tvůrčího týmu,“ odhaluje dále herečka tvůrčí proces, do kterého prý přispěla vlastními poznámkami.

„Inscenace má mnoho vrstev. Jde o ponor do tragického života Otty Weiningera, který se i přes svůj mladistvý věk dokázal zapsat do dějin. Je otázkou, jestli to nakonec místo jeho díla nezpůsobila jeho okázalá sebevražda. Druhou rovinu tvoří jeho provokativní kniha Pohlaví a charakter, která je inspirativní tím, že s ní bytostně nesouhlasíte,“ vysvětluje Petr Boháč.

„A nelze nevzpomenout na otázky tázající se po tom, co je pohlaví a jaký má vztah k lidskému charakteru. Co ovlivňuje co? Kdo ovlivňuje koho? Existuje jednoznačné vymezení ženského a mužského charakteru? Proč se i v dnešní době tak urputně bráníme mluvit o pohlaví, o tom, že je jedním z rozhodujících atributů lidského života?“ táže se.

„Navíc lze na představení nahlížet také jako na zábavnou performativní přednášku o tom, jak staletími uplatňované rozdělení genderových rolí determinuje naše životy ještě dnes a proč jsou maskulinní hodnoty stále hybnou silou světa. Využíváme komentáře, faktografické poznámky, akční malbu, pohyb, nahrávání a loopování textů, stejně jako originálně zkomponovanou klasickou hudbu a ztvárňování charakterů,“ dodává pak Čechová.

Novinka má ve Švandově divadle premiéru v sobotu večer, první reprízu plánují na pondělí 29. listopadu.