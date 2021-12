„My Chorvati to přechlastáme.“ Dlouhý a Novotný poprvé spolu po 35 letech

Poprvé po pětatřiceti letech se populární herci David Novotný a Michal Dlouhý setkají na jednom jevišti. Umožní jim to komedie Muž mojí ženy, kterou v páteční premiéře uvádí pražské Divadlo Na Fidlovačce.

„Jsme šťastní, že to někdo vymyslel, protože společně hrajeme poprvé od konzervatoře. Oba jsme se od studia vydali na vlastní stezku, teď se společně potkáváme a máme si co říct,“ komentuje pracovní setkání David Novotný. „Charakter má David stále stejný, jen jsme se za ty roky herecky i lidsky vybrousili,“ dodává Michal Dlouhý.

Oba herci spolu absolvovali herectví na Pražské konzervatoři. Nynější setkání jim umožnil režisér novinky Tomáš Svoboda. „Plánovalo se to tři roky. S Davidem jsem natáčel první i druhý díl Hodinového manžela. Oslovil jsem ho tedy s představením Muž mojí ženy a z našich společných rozhovorů vyplynulo, že by hrozně rád zkoušel s Michalem Dlouhým. Toho jsem do té doby znal z pozice diváka a vždy jsem ho považoval za výborného herce,“ upřesňuje režisér.

Herci se na Fidlovačce objeví v komedii chorvatského dramatika Mira Gavrana popisující pikantní setkání dvou mužů. Oba totiž celých pět let obelhává jedna žena, uklízečka vlaků na spoji Lublaň–Split. Když vše praskne, setkávají se, aby vše po chlapsku vyřešili.

Dlouhý hraje kontrolora Žarkece: „Je pět let ženatý za Dragicu, která jej uhnala na ztracenou peněženku.“ Novotný pak ztvárňuje rybáře Krešeho: „S Dragicou je ženatý sice o rok méně než Žarkec, ale chodí spolu už šest let. I jeho uhnala na ztracenou peněženku.“ Rozdílné dvojici mužů autor přisoudil jinou národnost. „Hraju Slovince, který má klidnější povahu než Chorvat. Jak by Žarkec řekl: ‚My Slovinci odpouštíme, ale nezapomínáme‘.“ Novotný v narážce na děj doplňuje: „A my Chorvati to přechlastáme.“

Ač originální hra z roku 1991 obsahuje chorvatské reálie, divák se prý v inscenaci neztratí. „Scénář jsme zobecnili, ale lokality a jména zůstávají stejná. Původní hra byla dokonce psaná v nářečí,“ upřesňuje Svoboda. „Naši vrstevníci si mohou zavzpomínat na stanování v Chorvatsku, jinak je hra srozumitelná pro všechny,“ dodává Novotný.

Gavran následně připsal druhý díl Návrat muže mojí ženy. „Pokračování zatím není přeloženo, takže nám jeho kvalita není známa. Nicméně nebudu vyvracet, že bychom nepokračovali, uvidíme, až si hru přečtu,“ předeslal režisér.

David Novotný působil dlouhé roky v pražském Dejvickém divadle, poslední sezony je na volné noze. „Užívám si divadelní svobodu, v tomto představení padá svoboda často a zároveň hru režíruje Tomáš Svoboda. Byl jsem sedmnáct let v Dejvickém divadle a po ‚rozvodu‘ jsem rád, že hraju sám na sebe. Dokonce jsem si dával rok pauzu od divadla a ‚patřit‘ už nikomu nechci,“ okomentoval své působení. Vedle aktuální novinky na Fidlovačce jej další divadelní premiéra čeká na podzim 2022 v Divadle Palace.

Stejným divadelním způsobem funguje dlouhé roky i Michal Dlouhý. „Nic nového krom premiéry Muž mojí ženy teď neplánuji, vystupuji aktuálně v devíti titulech,“ dodal herec. Diváci jej vedle Fidlovačky mohou vidět v několika kusech Švandova divadla či třeba v divadle ABC.