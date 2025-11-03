Byla jsem jen ta od Michala Davida. Thálie je zadostiučinění, říká Monika Absolonová

Ohledně počtu Thálií, které získala Monika Absolonová, panoval v sobotu večer chvilku zmatek. „Měla jsem dvě široké nominace, čtyři úzké nominace a tohle je druhá proměněná. Tu moji první z ústeckého divadla za Funny Girl totiž syn Tadeáš ve třech letech shodil,“ popsala muzikálová zpěvačka po skončení sobotního ceremoniálu. „Ta váza je nádherná, ale není úplně praktická pro rodinu s dětmi. Takže ji rozflákal na cimprcampr a já dostala od Herecké asociace novou. Tu jsem preventivně umístila v divadle Studio DVA,“ dodala, aby vysvětlila, jak přišla k zdánlivě „třetí“ sošce.
Tam prý nyní umístíte i tuto čerstvou cenu.
Jsem překvapená, že je to pro toto divadlo první Thálie, ale jsem šťastná, že to konečně vyšlo.
Stála jsem tam a brečela, protože něco takového nečekáte. On přece něco takového o nějaké Absolonové z Prahy vůbec neměl zapotřebí říkat. Ale řekl to.