Hrají, zpívají i tančí. Na úvod nutno podotknout, že hereckému obsazení koprodukčního projektu činoher slovenského a českého Národního divadla při programu ND Young je v průměru pouhých sedmnáct let. Řada z vystupujících má ve svých mladých letech za sebou buď malou nebo dokonce žádnou hereckou průpravou. K inscenaci však každý přispěl vrchovatě svou troškou do mlýna.
Inscenace vychází z pro čtenáře známé eseje prvního českého prezidenta Moc bezmocných. Linku o zelináři, který ozdobí výlohu svého obchodu cedulí s nápisem – Proletáři všech zemí..., byste zde však hledali marně. Nová inscenace je Havlovou slavnou esejí pouze volně inspirována. Oproti normalizačním problémům původního kusu se nejčerstvější zpracování přesouvá k nešvarům moderní doby, které jsou zpracovány z pohledu generace Z.
Podle režisérky Adély Laštovkové Stodolové si mladí herci z 80 % stvořili představení sami. Tvůrčí tým „dospělých“ v tomto případě spíše korigoval nápady a fantazii mladých herců. Své místo tak zde najdou témata jako feminismus, patriarchát, ekologie nebo nespokojenost s vládnoucí garniturou na Slovensku.
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Co pálí dnešní generaci? Mladé herce inspirovala Havlova Moc bezmocných
„Je to taková koláž názorů, emocí a pocitu mladých lidí, kterých jsme se zeptali, jakou oni sami pociťují bezmoc ve vlastní zemi. Z těch koláží vyplývá hodně témat, která mladí lidé řeší v dnešní generaci,“ prozradila o představení režisérka.
Komunikace herců s publikem skrze jejich barvité výstupy navíc nekončí pomyslným spadnutím opony. Osvěžujícím a na tuzemskou scénu poměrně nezvyklým prvkem je po skončení představení debata s tvůrci, kteří dovedou své výkony z pohledu mladého člověka rozebrat s hlavou i patou a odpovědět na všetečné dotazy ze strany diváků.
Odpověď na otázku, komu by se představení dalo doporučit, je velmi široká. Herci skrze třináct výstupů promlouvají k mladé i starší generaci skvělými a odvážnými výstupy, kde kombinují mluvené slovo, zpěv, hudební nástroje a obratné manipulace s rekvizitami. Množství nadaného lidského materiálu by zde rozhodně našli talentoví skauti, kteří by chtěli oživit svůj divadelní soubor mladou talentovanou krví.
Z kompletního hravého, barevného a dynamického představení si divák kromě silného zážitku odnese minimálně mírné ujištění, že mladá generace má o dění kolem sebe nepochybně zájem, a svět se tak jednou neocitne na hraně zkázy.