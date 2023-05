VIDEO: Mnoho povyku pro lajk. Na Jezerce hrají o vlivu sociálních sítí

Svět, kde se sociální sítě stávají variací na příběh o Babylonské věži. Tak mimo jiné charakterizuje pražské Divadlo Na Jezerce svoji novinku Mnoho povyku pro lajk, kterou sem dle vlastní předlohy zinscenoval Matěj Balcar.

Sociální sítě si zde vezmou na paškál skrze příběh osmdesátiletého sochaře Alfonse, milovníka žen, který dostal na starost introvertního vnuka Alexe závislého na mobilu a sociálních sítích.

„Je to záležitost skoro bych řekl až konfliktu staré a mladé generace. Myslím, že jejich komunikace je dost problematická,“ přemýšlí Jan Vlasák, který se na Jezerce představí v úloze Alfonse. „Ne závidím jim, mladí se ocitají ve světě, který je daleko zrychlenější než jsem ho prožíval já,“ dodává herec.

„Mrzí mne, kolik rodin třeba na dovolené sedí v hotelu u snídaně kolem stolu a neřeknou si ani jedno slovo. Všichni jsou zaboření do těch placek. Sám tu potřebu neustále kontrolovat telefon pociťuji, na informacích jsem závislý a baví mne sledovat, kolik mám lajků. Je to vlastně strašné,“ dodává pak režisér a autor Matěj Balcar. „Marníme čas, který můžeme věnovat pěstování mezilidských vztahů,“ zoufá si.

„Když jsem to četl, tak jsem se několikrát přistihl při tom, že ty situace znám a sám jsem je zažil,“ dodal pak šéf scény Jan Hrušínský. „Takže jsem hned po prvním přečtení Matějovi řekl, že to uděláme, že se mi to moc líbí,“ dodal. V roli Alexe se představí Martin Leták. V dalších rolích pak Daniel Šváb, Vanda Chaloupková, Klára Jandová a další.