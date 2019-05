RECENZE: Není mezi vámi barista? Misantrop tepe do hipsterů asi až moc

Když po sto minutách představení opouštěli diváci prostory pražského Stavovského divadla, kde právě zhlédli premiéru nového nastudování Misantropa, zaznělo mezi členy starší generace: „Strašné. To mne tedy šokovalo.“ Režisér Jan Frič a dramaturgyně Marta Ljubková se totiž v 350 let staré Molierově klasice rozhodli vyrovnat s hipstery či dnešní hédonistickou mládeží zapletenou do tenat sociálních sítí.

A dělají to tak důkladně, že výsledek je zcela pochopitelný víceméně jen pro vrstevníky kritizované skupiny, případně blízké ročníky obeznámené s daným životním stylem. „Když nám nenesou filtrovanou kávu, pojďme se pustit do filozofie.“ „Prosím vás, není mezi vámi někdo barista?“ Podobné výkřiky doplňují dění na pozadí, kde se herci ve vedlejších rolích neustále natáčejí na mobilní telefony, projíždějí na sdílených kolech, plkají o neřešitelných problémech a především vyjevují svůj přehnaný, dalo by se říci až sexuální vztah k jídlu.

Tvůrcům se taková kritika opravdu daří, ovšem nehodila by se spíše na Novou scénu? Jednoduchý nápad, který se rozhodně nedostává na jeviště poprvé, totiž výrazným audiovizuálním provedením téměř zastiňuje hlavní děj, nadčasový střet misantropa Alcesta se společností.

Misantrop Stavovské divadlo premiéra 23. května 2019 režie: Jan Frič hrají: Vladimír Javorský, Kateřina Winterová, David Matásek, Jana Stryková, Alena Štréblová, Igor Orozovič, Jiří Suchý z Tábora, Jan Bidlas, Martin Belianský Hodnocení­: 70 %

Hlavní hrdina v podání Vladimíra Javorského do dneška hipsterů zjevně zavítal z 90. let. S ledvinkou u pasu a vybledlými džínsy působí mezi současnými milovníky technologií jako obstarožní dinosaurus. Výrazného kostýmu přitom ani nebylo třeba, Javorskému role Alcesta sedla dokonale. Jednoduché verše Jiřího Zdeňka Nováka střílí do svých protihráčů s přesně mířenou jízlivostí a povýšeností. Zmatenost a bezradnost jeho citu k Celimeně v neodolatelném podání Kateřiny Winterové jsou téměř hmatatelné.

Zdá se skoro až škoda, že tak dobré obsazení a ztvárnění Misantropa je přehlušeno hipsterským rejem v pozadí. Nicméně představení skvěle vygraduje a silná závěrečná scéna předchozí rozpaky přehluší.