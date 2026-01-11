Zemřela Miroslava Pešíková, osobnost našeho baletu a sólistka Národního divadla

Ve věku 79 let v neděli zemřela Miroslava Pešíková, významná osobnost českého baletu. Emeritní sólistka Baletu Národního divadla spojila celou svoji kariérou s naší první scénou. V roce 2023 byla oceněna Cenou Thálie za celoživotní mistrovství. Zprávu přinesl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.
Sólistka baletu pražského Národního divadla Miroslava Pešíková na snímku z 1. dubna 1983 | foto: ČTK

„V neděli 11. ledna 2026 odešla významná osobnost českého baletu, emeritní sólistka Baletu Národního divadla paní Miroslava Pešíková. S první českou scénou spojila celý svůj umělecký život, během něhož se vyprofilovala jako mimořádná interpretka klasického i dramatického repertoáru a zanechala výraznou stopu také jako pedagožka,“ uvedlo pražské Národní divadlo na svých stránkách.

Pražská rodačka byla osmadvacet let sólistkou tamního baletu, do Národního divadla nastoupila hned po absolutoriu na pražské konzervatoři v roce 1966. Sólistkou se zde stala o pět let později a na první scéně působila až do roku 1997. V roce 1973 a 1976 absolvovala stáže ve Velkém divadle v Moskvě.

„Tančila stěžejní role tradičního repertoáru, např. Svanildu v Coppélii, Mášenku v Louskáčkovi, Odettu/Odilii v Labutím jezeře, titulní roli v Giselle a Kitri v Donu Quijotovi,“ vypočítává její nekrolog na stránkách první scény. „Blízké jí byly i lyricko-dramatické postavy: Signorina Gioventù, Julie v Romeovi a Julii, Eva ve Stvoření světa, Aegina ve Spartakovi; vrcholný výkon podala jako Lisetta v Marné opatrnosti L. Hertela v choreografické verzi Alicie Alonso,“ píše se zde dále.

Vynikala i v interpretaci záporných charakterů: Runa v Radúzovi a Mahuleně, Zarema v Bachčisarajské fontáně, Paní Měděné hory v Kamenném kvítku, Lady Macbeth v Macbethovi, Carevna v Ptáku Ohnivákovi.

V soupisu repertoáru Národního divadla je pod jejím jménem zaznamenáno 47 baletních titulů.

Po odchodu z první scény se věnovala pedagogické činnosti, vyučovala na Soukromé taneční konzervatoři v Praze, v letech 1998–2001 byla baletní mistryní v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

Za své mistrovství získala řadu ocenění, mimo jiné tituly zasloužilá umělkyně a národní umělkyně. V roce 2023 získala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství: Balet, tanec a pohybové divadlo.

