Občas se potkáváme ve vlaku – vy často pendlujete mezi Moravou a Prahou.
Ano, jezdím vlakem, je to rychlejší než autem. A navíc to mám rád – jsou to pro mě dvě hodiny klidu s počítačem. Dokonce si to plánuju jako pracovní dobu. Ve vlaku se mi pracuje překvapivě dobře.
Co děláte, když vám mezi Olomoucí a Pardubicemi vypadne signál?
Tak si prostě odpočinu. A navíc – mezi Pardubicemi a Olomoucí je krásná krajina, takže je na co koukat.
Kdybych třeba před patnácti lety viděl Donalda Trumpa, myslel bych si, že je to parodie. A vidíte, kam se svět posunul.