Úvodní minuty vtáhnou diváky dokonale. Za zvuku hitu In Hell I’ll Be In Good Company od kanadské folk-bluegrassové kapely The Dead South vkráčí na jeviště Dana Batulková a ze dvou obřích tašek začne pomalu vytahovat kovbojský klobouk, oblečení i boty s ostruhami. Když se ale náhle rozezní domovní zvonek, všechno ve chvatu vrací zpět a běží otevřít.

Pro zbytek osazenstva se bude jednat o dobře zahraný, ale ve výsledku možná přespříliš jednostranný večer.