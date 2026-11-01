Když vyšlo najevo, že se pražské Divadlo Na zábradlí pustí do adaptace dnes už kultovního filmu Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág, nabízela se otázka, kdo ztvární ústřední roli. Tedy Bohuše, kterého tak nezaměnitelně ve filmu z roku 1992 podal Bolek Polívka. Ač se herci budou v roli částečně i střídat, hlavní part připadl Miloslavu Königovi, držiteli Thálie a patrně nejvýraznější tváři zdejší scény.
Co jste na to říkal, když jste se dozvěděl, že bude Zábradlí adaptovat Dědictví?
Mám ten film moc rád, i Bolka Polívku. Takže mi přišlo, že to je docela fajn látka. Ale zároveň i strašně zprofanovaná, vzhledem k tomu, že to téměř všichni moc dobře znají. Navíc když se v divadle adaptuje film, má to vždycky nějaké úskalí.
Prostě když má člověk nějaký prachy a chce si je naplno užít, je mu úplně jedno, jestli je sucho, nebo jestli má víc pršet. To mi přijde celkem současné.