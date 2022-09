Známá i neznámá tvář. Album nabízí přes devatenáct hodin Miloše Kopeckého

„Šlo nám o zachycení Miloše Kopeckého v rozmanitých polohách,“ vysvětluje autor výběru Jakub Kamberský.

„Kopeckého jako autora, glosátora, zábavného vypravěče, citlivého interpreta pohádek, recitátora rozverných, ale i poetických veršů, dramatického umělce a v neposlední řadě i zpěváka. Zkrátka představit známé, ale i neznámé tváře, proto ten podtitul Miloš Kopecký – Známá i neznámá tvář,“ uvádí dramaturg Kamberský.

Tvůrci cílili na nahrávky, kde má Kopecký hlavní úlohu a není jen jedním z mnoha účinkujících. Vybrané stopy se pak snažili řadit do žánrových celků. Za sebou tak zazní četba, poezie, veřejná vystoupení či rozhlasové skeče.

„To vše prodchnuté písněmi, které mají v opět drobných, ucelených celcích tvořit oddechovou složku, kdy si má posluchač trochu vydechnout od proudu mluveného slova,“ popisuje Kamberský.

Na albu, které se skládá ze dvou CD a nabízí celkem 19 hodin a 37 minut materiálu, lze najít i jednu úplnou raritu. „Při sestavování jsem si vzpomněl, že publicista a spisovatel Ondřej Suchý vedl koncem osmdesátých let besedu s Milošem Kopeckým v Městské knihovně v Praze. Hlavně z této besedy totiž svého času pouštěl ukázky v pořadu Padesátník na tehdejší stanici Praha,“ vysvětluje Kamberský.

„Oslovili jsme ho a nahrávku získali, rovněž i souhlas k vydání. Snímek jsme trochu zvukově vyčistili a zbavili dlouhých pauz. Snad posluchače hodinu a čtvrt trvající záznam besedy z roku 1987 potěší,“ říká Kamberský. „Musím vyzdvihnout doslova mravenčí práci zvukaře Petra Benesche, který měl při úpravách, tedy celkovém masteringu, nesmírnou trpělivost, to hlavně s neodbytným dramaturgem a autorem sestavy, který si stále něco vymýšlel,“ dodává.

Sám dramaturg výběru by posluchačům osobně doporučil stopy z druhého disku. „Kde Miloš Kopecký pohotově odpovídá na zvídavé dotazy jak z publika, tak od různých tazatelů, jako například Marie Drahokoupilové, Anny Wetlinské, Marie Rottrové, Tomáše Slámy a dalších. Místa, kde Kopecký vystupuje za sebe, považuji za nejsilnější a stěžejní,“ vysvětluje.

Známá i neznámá tvář Miloše Kopeckého navazuje na předchozí výběry Supraphonu, který v nedávných letech vydal podobně napěchovaná alba s Janem Werichem, Miroslavem Horníčkem a Zdeňkem Svěrákem. Zda se posluchači dočkají i pátého výběru, Kamberský prozrazovat nechce.

Naznačuje ale, že pokud by se něco povedlo uskutečnit, týkalo by se to osobnosti, od jejíhož úmrtí uplyne sto let příští rok.