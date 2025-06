Letos si to můžeme víc užít, říká Adamczyk ke své roli Miloše Formana na Kampě

„Hrozně se těším. Minulý rok jsme měli premiéru a tomu předchází i dlouhé zkoušení. Člověk je tak napjatý, jak to dopadne. Letos se vracíme do něčeho, co víme, že dopadlo dobře a lidem se to líbí,“ říká jeden z představitelů Formana herec Marek Adamczyk.

Podle něj loni zkoušení předcházelo poznání Formana a jeho vztahů. „My jsme si tak jako hráli, kdo je Forman a jak se chová k Věře Křesadlový a ke svým synům. Chtěli jsme tak rozkrýt vztahy uvnitř naší inscenace,“ dodává. Adamczyk také prozradil, že si nejvíc váží toho, že si mohl popovídat o hře s vdovou po oscarovém režisérovi Martinou Formanovou.

Její zpětné vazby si cení i druhý představitel Formana herec Patrik Děrgel. Podle něj je na inscenaci Forman nejpoutavější právě Miloš Forman.

„Každý ho zná, ale co o něm ví? Já sám když jsem si přečetl jeho životopis, tak jsem zjistil spoustu věcí, o kterých jsem předtím neměl ani ponětí. Je to taková ta postava, o které má každý nějakou představu, ale ten jeho konkrétní příběh je fascinující. Myslím, že to stojí za zhlédnutí a že to diváka překvapí,“ avizuje Děrgel.

Letní scéna Musea Kampa sice letos neuvede premiéru, nabídne ale nově zážitkové prohlídky, při kterých herci provedou návštěvníky po místech spojených s inscenacemi Meda, Werich a Forman.

Letní scéna uvádí novinku zhruba jednou za dva roky. Provoz zahájila v roce 2019 divadelním představením Meda. To tehdy vzniklo ku příležitosti blížícího se stého výročí narození sběratelky umění a mecenášky Medy Mládkové. V titulní roli se představila Tatiana Dyková. O rok později se Meda vrátila, ústřední hrdinku si v roce 2020 zahrály Tereza Ramba a Pavla Beretová. V roce 2021 pak navázala představením Werich, kdy další velkou osobnost spjatou s Kampou v různých životních obdobích ztvárnili Vojtěch Kotek a Václav Kopta.

Do třetice se pak zdejší tým spojil v přípravě divadelního recitálu Marta; osud zpěvačky Marty Kubišové zde zahrály a zazpívaly Berenika Kohoutová a Hana Holišová. Druhá jmenovaná si za tento výkon dokonce odnesla muzikálovou Cenu Thálie. Loni v červnu Letní scéna Kampa uvedla premiéru Formana. Toho divákům nabídne i letos. Zhlédnout mohou i Martu či ještě naposledy Wericha.

„Důvodem, proč jsme se rozhodli právě pro Miloše Formana, je jeho provázanost s Kampou. Bydlel hned vedle ve Všehrdově ulici. A navíc, v parku sousedícím s Museem Kampa bylo umístěno zázemí pro natáčení filmu Amadeus,“ vysvětlila před premiérou scenáristka a producentka Daniela Sodomová.