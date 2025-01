Cimrmanovský humor nebývá vždy tak laskavý, jak se říká, líčí Miloň Čepelka

Nedávno vyšlo druhé vydání poutavého knižního rozhovoru Nedělňátko aneb S Cimrmanem v zádech, který s ním vedl Aleš Palán, a také jeho vážněji laděná novela Josefové. Jak se vlastně zrodil fenomén Cimrman? A nechtěl si Čepelka někdy zahrát v Shakespearovi?

Sešli jsme se u vás doma v pražské Bubenči. Na čem teď pracujete?

Už delší dobu spolupracuji s kapelníkem Václavem Hybšem na knižním rozhovoru. Bude mít devadesátiny a k této příležitosti bychom o něm chtěli v Radioservisu vydat knížku. Ale jde nám to jako psovi pastva. Sice už máme dost materiálu, ale Václav by to chtěl pořád šperkovat. Rodí se to zkrátka pomalu a těžce. Naštěstí i zvesela.