Alles Gute Česká sabijačka! Šteindler se vrátil jako legendární Kárl z České sody

„Hallo liebe Freunde! I wünsche alles Gute zum Česká sabijačka,“ hlásí s typickou dikcí Milan Šteindler do kamery. „Kabaret a satira jsou krásné disciplíny, jen v Šesku je to čím dál těžší, protože realita už předbíchá pointu,“ pokračuje.
Tvář divadla Sklep a taktéž pořadu Česká soda znovu nasadila tradiční klobouk, aby připomněla slavnou úlohu Kárla z pořadu Alles Gute. Tedy několikaminutové sekvence, která patřila k tomu nejlepšímu v každém díle České sody. Šteindler si zde spolu s Davidem Vávrou dělali legraci z německých, sudetských i českých reálií, společné historie i vzájemné nevraživosti nebo třeba Krkonošských pohádek.
Někdejší slávy pořadu nyní využili organizátoři nové satiry Česká zabijačka, která bude mít v pondělí premiéru v pražském kulturním prostoru La Fabrika.
„Česká zabijačka je politický kabaret plný skečů, filmů a nekorektního humoru, k němuž nás donutila politická situace. Nechápeme, jak jsme se jako lidstvo do této situace dostali, ale hodláme se tomu aspoň smát,“ hlásí tvůrci, mezi kterými jsou uvedeni grafik Tomáš Břínek alias TMBK, herci a tvůrci Tomáš Měcháček a Michal Suchánek či režisér Tomáš Svoboda. V dalších klipech pak vystupují i herci Petr Vaněk či Filip Kaňkovský.
Zda se jedná pouze o jednorázový projekt, či zda bude mít Česká zabijačka pokračování, jasné není. V programu La Fabriky však zatím žádné další reprízy nefigurují.