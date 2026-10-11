Že hrál táta v Olympiku? Tak lehké to určitě není, přiznává Milan Peroutka

Jak naznačují první záběry ze scény, pražské Divadlo Na Fidlovačce nachystalo v režii Lukáše Pečenky vizuálně zajímavé dílo. Už ve čtvrtek zde má premiéru novinka Dáma na kolejích, kde se v jedné ze zásadních rolí představí Milan Peroutka.
Dáma na kolejích je slavný film s Jiřinou Bohdalovou. Proč by na tento titul měli jít diváci do divadla, když se můžou podívat v televizi?
Protože to téma – tedy postavení ženy ve společnosti, emancipace, feminismus – je velmi aktuální. Na začátku zkoušení jsme rozebírali, jaký byl původní záměr autorů, protože se může zdát, že dílo zavání idealizovaným vyobrazením postavení ženy ve společnosti v minulém režimu. Ale oni si z toho vlastně dělali legraci.
A když se na to pak podívám zpětně, tak si vždy říkám, o co jde, vždyť je to jen nějakej cár o trošku delší látky. Je to taková hra.