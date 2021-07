Jsme ve věku, kdy nemůžeme zemřít předčasně, žertoval Lasica s Kňažkem

Oba patří mezi nejznámější slovenské herce, každé léto u nás spolu i hráli. „Často jsme žertovali na téma, že jsme ve věku, kdy máme tu obrovskou výhodu, že už nemůžeme umřít předčasně. Ale Milan nás přesto předčasně opustil,“ uvedl Milan Kňažko ve vzpomínce na svého hereckého kolegu, který v neděli večer náhle zemřel během děkovačky přímo na pódiu bratislavského Štúdia L+S.



„Když někdo zemře, tak i když se to třeba očekává, jedná se vždycky o nečekaný odchod. Pro mne zvlášť, protože jsme před sebou měli hodně spolupráce. Kupříkladu 29. července jsme měli opět po roce hrát představení. Pak jsme plánovali zájezdy, i do Prahy či do Košic,“ popsal Kňažko.

„Je to pro mne nyní zvláštní situace, protože z mých čtyř titulů, ve kterých stále hraji, mám dva ve Štúdiu L+S. Tedy měl jsem, protože jsme zde hráli spolu,“ uvažoval dále. Se zesnulým Milanem Lasicou a Emílií Vášáryovou totiž hráli v představení Rybárik kráľovský (česky známé jako Ledňáček) a Život na trikrát. Obě slovenská představení u nás každoročně uvádělo pražské Studio DVA.

„Je to trochu paradoxní situace, protože nyní už budu hrát jen v češtině,“ dodal ještě Kňažko. Po odchodu hereckého kolegy mu totiž na repertoáru zbývají jen české inscenace v Divadle Bolka Polívky a v Divadle Na Jezerce.

Na slovenskou legendu vzpomněl i režisér Petr Koliha, který jej v roce 1997 obsadil do filmové adaptace Vieweghovy Výchovy dívek v Čechách.„Herecká přítomnost pana Lasici ve Výchově dívek byla pro mne jako režiséra šťastnou volbou. Setkal jsem se s hereckou osobností, která obohatila svoji roli inteligencí a pravdivou psychologií,“ vzpomněl Koliha.

„Pan Lasica byl jakýmsi obhájcem své figury milionáře Krále a tím přispěl podstatnou měrou k vybudování pravdivosti celého příběhu a také postavy Beáty, kterou hrála Anna Geislerová a Pavelkova Oskara. V soukromí i v postavě byl člověkem s inteligentním nadhledem, jemnou ironií a obrovskou životní zkušeností. Setkání s ním bylo pro mne setkáním s charismatickým mnohostranným tvůrcem, které mne osobně velice obohatilo. Pan Lasica zůstane v mé paměti jako šlechtic umění,“ dodal režisér.