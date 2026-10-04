Tak pozítří u nás! řekl mi František Němec. Větší trému Milan Hein nikdy nezažil

Jak jste reagoval, když jste dozvěděl, že dostanete Thálii?
Byl jsem lehce v šoku. Já vůbec nevím, kdo o tom rozhoduje. Ale samozřejmě mne to především potěšilo: je to nejprestižnější české divadelní ocenění, takže si toho opravdu považuji.
Berete to jako svou vlastní cenu, nebo patří celému Ungeltu?
Je to jednoznačně cena určená divadlu. Já jsem to divadlo založil, jsem sice už emeritní, ale stále principál a doživotní majitel, takže se mne to týká. Je to především cena za jednatřicet let cesty.