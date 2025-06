Víc ženské energie. Mighty Sounds vedle hudby nabídne i burlesku a improvizaci

God Save the Drama Queen | foto: Mighty Sounds

„Letošní divadelní line-up ovládne více než kdy jindy ženská energie a to napříč žánry,“ slibuje Alexandr Guha, stagemanager a dramaturg doprovodného programu festivalu. Páteční večer to bude Kabaret Punklesque propojující tradiční burlesku s popkulturními odkazy. Čtyřka žen v čele s Lady AnnaHell chystá show plnou krásy, vášně a rebelie. S burleskou má zkušenosti i Veronika Vrzalová, která se v rámci autorského čtení podělí o svůj osobní příběh z cesty do Florencie.

Představení ženské improvizační skupiny God Save the Drama Queen! se bude odehrávat na živý soundtrack Tanity Yankove, který herečky neslyšely dopředu. Po jedenácti letech se na Mighty Sounds vrací akrobatky z Cirkusu Tety. Jejich performance Ke zdi spojuje nový cirkus, tanec a vizuální umění. Výrazné ženy promluví i ve dvou blocích slam-poetry. Předvede se několik slamerek, a to včetně Kraly, dvojnásobné mistryně Femislamu a vicemistryně republiky.

Premiéru si na Mighty Sounds odbude nové sdružení improvizátorů a komiků Joke Division, které je spojené se scénou Divadla v Řeznické. V sobotu budou tematicky čerpat ze skutečných festivalových zážitků a v neděli dají prostor čerstvým tvářím ve stand-upu. Naopak zkušení baviči jako Nikola Džokič nebo Tomáš Plhoň vystoupí pod hlavičkou Underground Comedy. Na své si na začátku soboty přijdou i rodiny s dětmi, které budou moci ocenit Loudivadlo Štěpána Volného, který přiveze pohádky „O Karkulce“ a „O Honzovi“ v netradičním pojetí. Připraven pro ně bude v areálu i skákací hrad.

Black Coffee Stage Výběr z divadelního programu Mighty Sounds 2025 Pátek 27. června

FLORENCIE MOJE (SEBE)LÁSKA

ALKOSOUTĚŽ MIXUJ!

KABARET PUNKLESQUE Sobota 28. června

LOUDIVADLO

JOKE DIVISION

SMAŽÍRNA

UNDERGROUND COMEDY Neděle 29. června

CIRKUS TETY

GOD SAVE THE DRAMA QUEEN!

JIRKA HVĚZDOŇ

Ve vztahové (“intim“) poradně Dr. Zádrhela v podání spisovatele Marka Tomana se bude probírat svatba jako prostředek proti lásce. Kdo se bude chtít blýsknout ve vědomostech o alkoholu, může se zúčastnit soutěže Mixuj!

Po loňském úspěchu se vrací také interaktivní projet Smažírna, ve kterém bude možné usmažit libovolný předmět, který diváci přinesou. Celý program zakončí jeho dvorní průvodce Jirka Hvězdoň, tentokrát v hudební roli. Jeho populární písničky doplní obvyklá dávka „požívaných“ zážitků. K večeru se divadelní program Black Coffee Stage vždy změní na akustické koncerty.

Headlinerem celého festivalu jsou navrátilci Irie Révolties, ska kapela, která je spojena s Mighty Sounds více než kterákoli jiná. Premiéru si naopak odbude punková legenda ze Švédska Millencolin. Prostor v line-upu mají i tuzemští interpreti, a to jak mladá krev v podobě kapel Byt č.4 nebo slovenských Berlin Manson, tak i zkušené kapely jako Fast Food Orchestra, kteří vystupují na festivalu pravidelně, či Vypsaná Fixa, pro kterou to bude naopak premiéra.