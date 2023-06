Mighty Sounds láká na erotickou burlesku i Vojtaanovy stand-upy

Aktérům divadelního šapitó bude letos patřit odpoledne na akustické open-air stagei Black Coffee, která je každoročně laděná jako útulný pokojík. Ten využije České národní improvizační divadlo s projektem Theatre.RIP. Herci při něm vstupují do cizích scénografií, ve kterých odehrají – zcela bez scénáře – unikátní představení. Absenci scenáristy hlásí i Neomluvené divadlo, které přiveze hru Chci vesmír napsanou umělou inteligencí ChatGPT. Slovní freestyle odrapují improvizátoři Metoděj s Dozerem.

Výběr celkem osmi finalistů tuzemského mistrovství ve slam poetry nabídne sobota i neděle, chybět nebude ani populární slamer Anatol Svahilec. „Pro koncert oblíbeného Vojtaana by už naše stage nestačila a tak zahraje v pátek večer na sousedním velkém pódiu. Ale protože je i herec a bavič, střihne si předtím odpoledne svůj stand-up na Black Coffee,“ vysvětluje stagemanager Alexandr Guha.

Mistři českého stand-upu z Underground Comedy se představí v sobotu. Dorazí abstinující herec Láďa Karda, dále Honza Studnička, známý mimo jiné z podcastu Hodina dějepichu. A také Nikola Džokić s Tomášem Plhoněm, kteří už také mají svůj podcast Udírna.

Svým podcastem s názvem Přirození boduje i básník a textař Petr Soukup, který přijede s výběrem své tvorby točící se prý nejen kolem sexu. Erotickou show a postupné odhazování kostýmů pak slibují tanečnice burlesky s názvem Punklesque.

Výběr z programu Black Coffee Stage na Mighty Sounds pátek 23. června

16:15 Metoděj & Dozer

17:10 Vojtaano

17:40 Best of Petr Soukup sobota 24. června

11:30 Televize Estráda

12:25 České národní improvizační divadlo

16:10 Underground Comedy neděle 25. června

12:25 Neomluvené Divadlo

14:10 Mighty Slam Poetry

16:50 Václav Koubek

Po dvanácti letech se na festival vrací písničkář a vypravěč Václav Koubek, kterým v neděli celý divadelně-hudební program vyvrcholí. Večerní line-up na Black Coffee pak pokračuje akustickými koncerty, kde se návštěvníci dočkají například Burning Steps nebo Queens of Everything. Mimořádným headlinerem hlavní stage bude legenda Rancid, o kterou festival usiloval už od svého vzniku, tedy více jak sedmnáct let.

Dalšími velkými jmény jsou energičtí Enter Shikari, hardcoreoví Dog Eat Dog anebo street performer Dub FX z Austrálie. Z domácí scény dorazí Hentai Corporaation, Skywalker, Fast Foodi nebo slovenští skáčkaři Polemic, kterým loni zabránilo v účasti zranění.

Mighty Sounds se opět koná na letišti Čápův dvůr v Táboře, ale dříve než obvykle, a sice v termínu 23. – 25. června. Dalšími novotami na festivalu budou bezhotovostní platby, možnost jednodenních vstupenek a delší otevřená doba areálu již od dopoledních hodin.