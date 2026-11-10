Režie a autorka Beata Parkanová, hudba Jan P. Muchow, scéna a kostýmy Marek Cpin, dramaturgie Marta Ljubková. Lákavý seznam známých jmen a tvůrců lze vysledovat v aktuální novince pražského Divadla Viola.
Slavná komorní scéna chystá na 19. a 21. listopadu premiéru nového kusu Moje máma přijde. Režisérka a současně ředitelka Violy jej napsala na základě tvorby básnířky Vladimíry Čerepkové. Jednu z nejvýraznějších osobností české poezie 60. let vrátí na místo, s nímž jsou její umělecké začátky úzce spjaty, herečky Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková.
K tvorbě a osobnosti básnířky režisérku přivedl během studií na FAMU pedagog a dramaturg Meir Lubor Dohnal, který Čerepkovou sám objevil jako dospívající dívku v dětském domově. Její životní příběh i poezie se pro Parkanovou postupně staly dlouhodobým zdrojem inspirace.
„Pro mě je Vladimíra Čerepková autorkou básní a textů, které jsou mi blízké, provází mě už řadu let a přináší mi světy, do kterých ráda opakovaně vstupuji, uvedla Parkanová. „Je člověkem, který mě fascinuje velkorysostí bezmocného, křehkostí i sílou, zranitelností i odvahou a talentem, se kterým zachází bez kalkulu či kamufláže. Ženou, jejíž hluboká zranění a nenasycené touhy rozpoznávám i u sebe a byly pro mě klíčem, jak a proč vytvořit hru Moje máma přijde,“ dodává autorka a režisérka.
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Název inscenace vychází z nenaplněné touhy Vladimíry Čerepkové po blízkém vztahu s matkou. Beatu Parkanovou k jeho volbě přivedlo setkání s blízkou přítelkyní básnířky a její vzpomínky na Vladimíru.
Uvedení inscenace má pro Divadlo Viola také symbolický význam. Po více než šesti desetiletích se poezie Čerepkové vrací na místo, s nímž byla v počátcích tvorby úzce spojena. Letos v únoru navíc uběhlo 80 let od jejího narození. Čerepková zemřela ve Francii, kam emigrovala v roce 1968 po srpnové okupaci Československa.
„Samozřejmě, že je jímavé, že ji touto hrou vracíme do Violy, místa, se kterým byla a je bytostně spjata, ale při práci na textu nebo režii na to nemyslím. Jen mě to občas napadne,“ přiznává Parkanová.
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Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková, které s Parkanovou spolupracovaly již na filmu Slovo, v inscenaci neztvárňují přímo postavu Vladimíry Čerepkové, ale prostřednictvím jejích vlastních textů vyprávějí část jejího životního příběhu.
Inscenace Moje máma přijde bude mít premiéry 19. a 21. listopadu. Uvedení doprovodí výstava malíře Adama Štecha. Ta nabídne umělcovy dřívější obrazy s tématem mateřství, které jsou dnes součástí soukromých sbírek, a taktéž dva nové portréty básnířky Vladimíry Čerepkové vytvořené speciálně pro tuto příležitost. Obrazy doprovodí vybrané básně Čerepkové. Samotná výstava vznikla tvůrčím dialogem režisérky a malíře.