„Andělé musí chránit i debily.“ Suchánek a Kolečko chystají muzikál s hity 90. let

Autor: ,
  9:00
Pražské Divadlo Broadway chystá muzikál autorů Michala Suchánka a Petra Kolečka s názvem Andělé. Premiéra představení s hity z 90. let se uskuteční 19. března příštího roku. Autoři své dílo označují jako muzikál s poselstvím a vzhledem k tomu, že ještě neskončila všechna jednání s majiteli práv, neoznámili konkrétní písně, které v představení zazní.
V jedné z hlavních rolí seriálu Odznak Vysočina se mimo jiné představí Michal...

V jedné z hlavních rolí seriálu Odznak Vysočina se mimo jiné představí Michal Suchánek. | foto: Archiv TV Nova

Scenárista Petr Kolečko jako host pořadu Rozhovary Moniky Zavřelové (11....
Pohřeb Jiřího Krampola. Na snímku herec Martin Dejdar (8. srpna 2025).
Tomáš Matonoha v pořadu My, chalupáři (2024)
Skupina Chinaski zahrála v Hradci Králové dvě písničky jako ochutnávku chystané...
7 fotografií

„Bude tam průřez písniček od rockovějších až k táborovkám. Prostě to, co k 90. letům patří, včetně disco skladeb. Spoustu z nich už máme domluvených a zasazených ve scénáři, ale zatím je v tuhle chvíli konkrétně nechceme prozrazovat. Víme, že tam bude například hit od Chinaski,“ prozradil ČTK Petr Kolečko. Dodal také, že s nápadem na muzikál s devadesátkovými hity přišel Michal Suchánek, který v červenci oslavil 60. narozeniny (kvíz, jak jej znáte, si můžete udělat zde).

Děj Andělů se odehrává v roce 1992, kdy lidé v tehdejším Československu, kteří se dočkali svobody, začínají dělat starosti svým strážným andělům. Šéf agentury andělů Gabriel, kterého ztvární Martin Dejdar v alternaci s Tomášem Matonohou, dokáže vidět do budoucnosti a má oprávněný strach, kam vše spěje. Nevěří totiž lidem, že obstojí ve světě neomezených možností. Zejména když se z Baham vrací obávaný vekslák Petr Průša (Vojtěch Flígr, kterého alternuje Matouš Rasso). Jenže andělé musí ochraňovat všechny lidi bez rozdílu.

„Dobro se samo neudělá, andělé strážní musí ochraňovat i debily, ty obzvlášť,“ podotkl režisér a spoluautor scénáře Michal Suchánek.

V dalších rolích andělů se představí Kateřina Brožová, Berenika Suchánková nebo Milan Peroutka, v rolích lidí Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Tomáš Macháček nebo Michal Novotný.

Z filmů to vypadá, že se tu v 90. letech jen kradlo a vraždilo, říká Suchánek

V Divadle Broadway jsou muzikály postavené na hitech českých interpretů poměrně časté. Letos se tam například uskutečnila obnovená premiéra muzikálu Mýdlový princ s hity Václava Neckáře. Na repertoáru je také představení Jak se lítá vzhůru s písněmi skupiny Olympic, před časem divadlo uvedlo detektivní muzikál Kvítek mandragory se skladbami Heleny Vondráčkové.

Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

„Andělé musí chránit i debily.“ Suchánek a Kolečko chystají muzikál s hity 90. let

V jedné z hlavních rolí seriálu Odznak Vysočina se mimo jiné představí Michal...

Pražské Divadlo Broadway chystá muzikál autorů Michala Suchánka a Petra Kolečka s názvem Andělé. Premiéra představení s hity z 90. let se uskuteční 19. března příštího roku. Autoři své dílo označují...

14. listopadu 2025

RECENZE: Nejdříve Uprchlík, teď Vaculík. Noční operatér ale produkci šetří náklady

40 % Premium
Lukáš Vaculík v seriálu Noční operatér (2025)

Případ Motol a americký Uprchlík; to jsou zřejmé inspirační zdroje minisérie Noční operatér, jejíž start Prima svěřila streamovací službě prima+. Hlavní roli má Lukáš Vaculík, kterého může z vražd...

14. listopadu 2025

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

13. listopadu 2025  17:06

Hranice mezi lidskou a umělou inteligencí mizí. Frankenstein je aktuální, zní z jeviště

Fotografie z představení Frankenstein na motivy knižního díla Mary W. Shelley,...

Národní divadlo uvádí činohru Frankenstein na motivy slavného literárního díla Mary Shelley. Premiéra se uskuteční ve Stavovském divadle ve čtvrtek a v pátek. Slavné monstrum na zdejším jevišti oživí...

13. listopadu 2025  15:18

RECENZE: Dwayne Johnson je prostě Mlátička. Ale obvykle hraje mnohem hůře

50 % Premium
Dwayne Johnson ve filmu Mlátička

Zápasník Mark Kerr se už v roce 2002 stal hrdinou dokumentu Mlátička, stejný název nyní nese i jeho hraný životopis se Dwaynem Johnsonem v titulní roli, který vstupuje do kin. Jaký je? Usedlý a...

13. listopadu 2025

Ženy ho povznášely a podtrhly jeho talent. Dcera Alaina Delona vypráví

Premium
Alain Delon a jeho dcera Anouchka Delonová (Cannes, 19. května 2019)

Vyrůstala vedle jedné z největších filmových legend. Přesto strávila dětství mimo kamery, které byly pro jejího otce Alaina Delona denním chlebem. Jeho jediná dcera Anouchka na něj nyní vzpomíná...

13. listopadu 2025

Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů

Záběr z ukrajinského hororu Konotopská vědma

Ukrajinský horor Konotopská vědma líčí příběh pomstychtivé čarodějnice, která nemilosrdně ničí ruské okupanty. Vše v doprovodu teatrálního množství krve a speciálních efektů, tvůrci dokonce kvůli...

13. listopadu 2025  8:34

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

12. listopadu 2025  15:47

Musím poslouchat, jestli slyším, umrtvuje mě to. Tinnitus je hnus, říká Dan Bárta

Premium
Dan Bárta

Před pětadvaceti lety vyšlo debutové album projektu Dan Bárta & Illustratosphere, což těleso oslaví koncertním turné s hostujícím slovenským jazzovým duem Lash&Grey. Zpěvák Dan Bárta se v rozhovoru...

12. listopadu 2025

Toy Story 5 láká první ukázkou. Oživila ji slavná píseň, která má souvislost s Prahou

Teaser na Toy Story 5

Parťáci Woody a Buzz se vrací, aby čelili modernizaci. První upoutávka na trailer nového dílu kultovní filmové série Toy Story z dílny studia Pixar slibuje velké změny. Plastové hrdiny totiž pořádně...

12. listopadu 2025  12:25

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Nezůstal nostalgickou vzpomínkou. Vždy burcující písničkář Neil Young slaví 80

Neil Young

Kanadský písničkář Neil Young oslaví 12. října osmdesátiny. Jako jeden z mála muzikantů své generace se nestal jen nostalgickou vzpomínkou na staré dobré časy. Veterán rockové muziky, který natočil...

12. listopadu 2025  8:20

Jako matfyzák jsem měl na DAMU blok se projevit, pomohlo vědomé šílení, líčí Myšička

Premium
Martin Myšička

V dětství ho ovlivnily filmy s Tomášem Holým, chemika Antonína Holého zase ztvárnil na jevišti Dejvického divadla, konkrétně v inscenaci Elegance molekuly. Herectví a věda jsou na první pohled trochu...

11. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.