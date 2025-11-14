„Andělé musí chránit i debily.“ Suchánek a Kolečko chystají muzikál s hity 90. let

„Bude tam průřez písniček od rockovějších až k táborovkám. Prostě to, co k 90. letům patří, včetně disco skladeb. Spoustu z nich už máme domluvených a zasazených ve scénáři, ale zatím je v tuhle chvíli konkrétně nechceme prozrazovat. Víme, že tam bude například hit od Chinaski,“ prozradil ČTK Petr Kolečko. Dodal také, že s nápadem na muzikál s devadesátkovými hity přišel Michal Suchánek, který v červenci oslavil 60. narozeniny (kvíz, jak jej znáte, si můžete udělat zde).
Děj Andělů se odehrává v roce 1992, kdy lidé v tehdejším Československu, kteří se dočkali svobody, začínají dělat starosti svým strážným andělům. Šéf agentury andělů Gabriel, kterého ztvární Martin Dejdar v alternaci s Tomášem Matonohou, dokáže vidět do budoucnosti a má oprávněný strach, kam vše spěje. Nevěří totiž lidem, že obstojí ve světě neomezených možností. Zejména když se z Baham vrací obávaný vekslák Petr Průša (Vojtěch Flígr, kterého alternuje Matouš Rasso). Jenže andělé musí ochraňovat všechny lidi bez rozdílu.
„Dobro se samo neudělá, andělé strážní musí ochraňovat i debily, ty obzvlášť,“ podotkl režisér a spoluautor scénáře Michal Suchánek.
V dalších rolích andělů se představí Kateřina Brožová, Berenika Suchánková nebo Milan Peroutka, v rolích lidí Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Tomáš Macháček nebo Michal Novotný.
Z filmů to vypadá, že se tu v 90. letech jen kradlo a vraždilo, říká Suchánek
V Divadle Broadway jsou muzikály postavené na hitech českých interpretů poměrně časté. Letos se tam například uskutečnila obnovená premiéra muzikálu Mýdlový princ s hity Václava Neckáře. Na repertoáru je také představení Jak se lítá vzhůru s písněmi skupiny Olympic, před časem divadlo uvedlo detektivní muzikál Kvítek mandragory se skladbami Heleny Vondráčkové.