Samovznícení stařenky, smrt na Ještědu? Česká Akta X to nejsou, říká Kern

Herec Michal Kern bude nyní jednou z tváří letošního ročníku divadelního festivalu Antická Štvanice. Pražský soubor Tygr v tísni (či spřátelené soubory zdejší Vily Štvanice) chystají každoročně na přelomu srpna a září do plenéru štvanického ostrova nějakou antickou klasiku. Letos to bude od 31. srpna představení Oidipús komplet, které k Sofoklovu Králi Oidpovi přidává dvě nedochované části původní trilogie. Kern si zde zahraje věštce Teiresia.

Sofoklův Král Oidipús je klasika, ovšem o klasiku se v podání Tygra v tísni asi úplně jednat nebude?

Naopak, právě myslím, že k druhé části naší trilogie, kde já hraju, přistupujeme až tradičně. Bude to čistě činoherně převyprávěná antická tragédie jen s několika moderními prvky.

Ovšem konkrétně u mé postavy jsme v rámci stylizaci došli asi nejdál. Vzhledem k tomu, že Teiresiás je tvor, který tu přetrvává už několik tisíciletí a je napojený na vyšší energie, jsme u něj byli trochu odvážnější.



Štvanický Oidipus představí divákům celou trilogii, tedy včetně nedochovaných částí - jak bude večer koncipován? Bude se po ostrově přecházet?

První dvě části se odehrávají na stejném místě, symbolicky bylo v plenéru zvoleno trojcestí. Prakticky i ta třetí, pouze se protočí hlediště s jevištěm. Jednotlivé části zkoušíme odděleně, já hraju pouze v té prostřední.

Samotný Král Oidipús je celovečerní představení. Jak tedy bude tento večer dlouhý, když ještě nabude o další dvě části?

Přibližně dvě a půl hodiny. Prostřední část je seškrtaná, bude mít něco málo přes hodinu. Třetí část, nejvíce experimentální, bude mít asi patnáct minut.



Antické Štvanice se herecky účastníte poprvé. Tento festival je takovým specifickým zakončením divadelního léta na Štvanickém ostrově. Jaký máte k tomuto prostoru vztah?

Na Antické Štvanici jsem byl dvakrát jako divák, viděl jsem zde režie od Martiny Schlegelové a Ivo K. Kubáka. Mám velký vztah k Vile Štvanice, kde už několik let působím v rámci Divadla Letí. Od Tygra v tísni jsem zde poprvé viděl Golema a pak jsem hlavně viděl Kubákovu inscenaci Juráčkových deníků.

To zpracování mne naprosto uchvátilo. Byli jsme na tom představení tenkrát s Vojtou Maškem, režisérem filmu Arvéd a já si říkal, jak je nápadité, čisté a krásně provedené. Spolu s Divadlem Letí pak ve vile dohráváme představení Homo 40; mělo by tento rok končit.

Jaké máte další divadelní plány?

Před koncem sezony jsem s Jakubem Čermákem nazkoušel Edvarda II. ve Venuši ve Švehlovce. Odehráli jsme zatím jen premiéru, od října ale bude novinka běžně na repertoáru divadla. Troufám si tvrdit, že je to hodně zdařilé, tak se těším, že to oprášíme.

A nyní taktéž v Rock Café dokončujeme inscenaci, co zkouším po večerech už asi tři roky: Zkyslou smetánku od Markéty Lukáškové. Je to taková divoká současná hra popisující jednu noc v baru, nespoutaný večírek plný omamných látek. Režíruje Lukáš Pečenka. A v září bych měl ještě začít zkoušet novinku v režii Martina Čičváka.

Nějaké stále angažmá vás neláká?

Chci zůstat na volné noze.



Když se dostaneme k filmu - kritiku jste zaujal výkonem ve filmu Arvéd. Vaše první velká role vám hned vynesla Českého lva i Cenu filmové kritiky. Otevřely se vám nyní dveře k častější práci před kamerou?

Práce před kamerou jsem měl nyní dostatek, to je pravda. Ale všechny tyto nabídky přišly ještě před zmíněnými oceněními. Po cenách mne ale mile překvapilo, že se začali ozývat divadelní režiséři. Z toho mám největší radost, divadlo je pro mne stále priorita. Cítím se tam bezpečněji a jakoby víc doma.

Ovšem i na filmovém poli se něco rýsuje, jeden režisér přímo pro mě píše hlavní roli, ale jsou to většinou projekty, o kterých zatím nemohu moc mluvit. O Arvédovi jsem věděl asi tři roky dopředu před začátkem natáčení, je to prostě vždy nadlouho.

Za pár dnů ale budu dotáčet seriál Dobré ráno, Brno a dále se objevím v druhé řadě seriálu Stíny v mlze v režii Radima Špačka. A taktéž jsem nedávno dotočil seriál To se vysvětlí, soudruzi pro Českou televizi a německou ZDF.

Tento seriál připomene existenci a práci skutečného československého ústavu, který se zabýval paranormálními jevy. Co si pod tím představit?

Ano, tento ústav skutečně existoval. Kdesi ve sklepeních pracovali tři prazvláštní vědci, kteří se v době komunismu zabývali paranormálními jevy. Na základě toho napsal Miro Šifra scénář, který je skutečností jen volně inspirovaný. Bude to nadsázka, komediální seriál.



Budete v něm řešit nějaké konkrétní případy, co se tu udály?

Ano, například samovznícení stařenky v kostele a nebo situaci, kdy našli promrzlé tělo na ještědském vysílači. Většinou to byla nějaká vražda či podezřelé úmrtí. K mrtvole jsou vždy svoláni vědci tohoto ústavu v podání Jirky Macháčka, Honzy Ciny a Lenky Termerové. Vedoucího ústavu pak ztvárnil Richard Stanke.

My jsme tam s Tomášem Kobrem taková dvojice vědců, která při vyšetřování pomáhá. K případu je pak přivolána i druhá strana, spolupracovníky StB ztvárňuje Anička Fialová a Leoš Noha.

Dalo by se s nadsázkou říci, že jde o česká Akta X?

To asi jedině s hodně velkou nadsázkou. Je to přeci jen komediální seriál.

Máte ještě nějaké plány s Arvédem?

Režisér Vojtěch Mašek je nyní s filmem týden v Izraeli, představí jej v Jeruzalémě, Tel Avivu či Haifě. A já pak na konci září, den po mých narozeninách, letím do Amsterodamu na slavnostní večer Septimius Awards, protože jsem byl za roli nominován v kategorii Best European Actor.

To je pro mě událost. Herecké kategorie jsou rozděleny podle kontinentů, v každé je nás osm nominovaných herců, udílení bude v tamním Royal Theater 26. září.